Администрация Тулы: провал на ул. Хворостухина не является гарантийным случаем

«Образование провала не связано со строительством дороги по ул. Хворостухина и не является гарантийным случаем. Обрушение дорожного полотна произошло в результате подмыва территории и разрушения дорожной одежды. В настоящее время проводится дефектовка и осмечивание работ для устранения провала. Планируется, что подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам на текущей неделе», — пояснили Myslo в пресс-службе администрации города.

Напомним, на новой дороге по улице Хворостухина образовался провал грунта – яма размером примерно 3 на 5 метров и глубиной около полутора метров.

Пойдет ли разрушение дальше, неизвестно. Сейчас этот участок огорожен бетонными бордюрами.