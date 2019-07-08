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Администрация Тулы: провал на ул. Хворостухина не является гарантийным случаем

Администрация Тулы: провал на ул. Хворостухина не является гарантийным случаем

Власти прокомментировали ЧП и рассказали о предстоящих работах.

«Образование провала не связано со строительством дороги по ул. Хворостухина и не является гарантийным случаем. Обрушение дорожного полотна произошло в результате подмыва территории и разрушения дорожной одежды. В настоящее время проводится дефектовка и осмечивание работ для устранения провала. Планируется, что подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам на текущей неделе», — пояснили Myslo в пресс-службе администрации города.

 

Напомним, на новой дороге по улице Хворостухина образовался провал грунта – яма размером примерно 3 на 5 метров и глубиной около полутора метров.

Пойдет ли разрушение дальше, неизвестно. Сейчас этот участок огорожен бетонными бордюрами.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:44 +1
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