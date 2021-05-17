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В исправительных колониях Тульской области возобновили длительные свидания

В исправительных колониях Тульской области возобновили длительные свидания

Родственников осужденных пропустят на территорию при наличии теста на COVID-19.

С 15 мая в ФКУ ИК-1, ФКУ ЛИУ-3, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ КП-8, ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Тульской области возобновлено предоставление длительных свиданий. Родственникам осужденных, прибывшим в пенитенциарное учреждение, при себе необходимо иметь:

оригинал справки с отрицательным результатом анализа COVID-19 методом ПЦР-диагностики. Справка должна быть выдана не ранее чем за 3 дня до начала свидания,

справку об эпидокружении, отсутствии контакта с больным COVID-19 в течение 14 дней. Справка выдается в поликлинике по месту жительства.

На месте нужно будет пройти входной контроль состояния здоровья. При обнаружении признаков ОРВИ в предоставлении длительного свидания будет отказано.

Во время свидания у осужденного и его родственников будут измерять температуру и проводить медосмотр. Обязательно соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

 

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