В Туле разыграли первенство области по легкой атлетике

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Рассказываем, кто стал победителем.

В Туле на Центральном стадионе легкоатлеты разыграли первенство Тульской области по легкой атлетике среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

Как сообщает Федерация легкой атлетики региона, победителями в своих категориях стали:

2006−2007 годы рождения:

100 м — Дарья Грызлова, Кирилл Бубенин

200 м — Дарья Грызлова, Кирилл Бубенин

400 м — Анастасия Клименко, Даниил Шальнев

800 м — Анжелика Оводкова, Кирилл Петрухин

1500 м — Анна Хрулева, Кирилл Петрухин

4×100 м — Дарья Буравцова, Анна Стренакова, Полина Жилкина, Валерия Хатиашвили и Егор Войлоков, Олег Лазукин, Александр Митяев, Сергей Нагорных.

Прыжки в длину — Валерия Хатиашвили, Олег Лазукин.





2004−2005 годы рождения:

100 м — Анна Герасимова, Михаил Шахнюк

400 м — Анна Калиниченко, Даниил Брыковский

100 м с барьерами — Ангелина Шапошникова

110 м с барьерами — Олег Лазукин

200 м — Анна Герасимова, Даниил Брыковский

800 м — Ульяна Цветкова, Борис Батов

1500 м — Таисия Дутова, Борис Батов

Прыжки в длину — Алёна Зебрева, Кирилл Кудрявцев

Метание копья — Валерия Чурикова, Антон Андронов

Толкание ядра — Мария Животова и Леонид Долматов

2002−2003 годы рождения:

100 м — Анастасия Макарова, Иван Костриков

200 м — Полина Зяблова, Степан Азаров

400 м — Дарья Долгова, Антон Сигушин

Толкание ядра — Наталья Клюева

4×100 м — София Непомнющая, Ангелина Шапошникова, Дарья Мошкина, Анастасия Макарова и Вадим Арнольд, Богдан Зиновьев, Михаил Шахнюк, Даниил Брыковский.

Следует отметить высокие результаты 14-летней Дарьи Грызловой (тренер Андрей Маринов) в беге на 100 м (12,03 с) и 200 м (24,75 с). В столь юном возрасте Дарья выполнила норматив кандидата в мастера спорта России.