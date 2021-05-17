Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.
В Туле разыграли первенство области по легкой атлетике
Рассказываем, кто стал победителем.
В Туле на Центральном стадионе легкоатлеты разыграли первенство Тульской области по легкой атлетике среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.
Как сообщает Федерация легкой атлетики региона, победителями в своих категориях стали:
2006−2007 годы рождения:
- 100 м — Дарья Грызлова, Кирилл Бубенин
- 200 м — Дарья Грызлова, Кирилл Бубенин
- 400 м — Анастасия Клименко, Даниил Шальнев
- 800 м — Анжелика Оводкова, Кирилл Петрухин
- 1500 м — Анна Хрулева, Кирилл Петрухин
- 4×100 м — Дарья Буравцова, Анна Стренакова, Полина Жилкина, Валерия Хатиашвили и Егор Войлоков, Олег Лазукин, Александр Митяев, Сергей Нагорных.
Прыжки в длину — Валерия Хатиашвили, Олег Лазукин.
2004−2005 годы рождения:
- 100 м — Анна Герасимова, Михаил Шахнюк
- 400 м — Анна Калиниченко, Даниил Брыковский
- 100 м с барьерами — Ангелина Шапошникова
- 110 м с барьерами — Олег Лазукин
- 200 м — Анна Герасимова, Даниил Брыковский
- 800 м — Ульяна Цветкова, Борис Батов
- 1500 м — Таисия Дутова, Борис Батов
- Прыжки в длину — Алёна Зебрева, Кирилл Кудрявцев
- Метание копья — Валерия Чурикова, Антон Андронов
- Толкание ядра — Мария Животова и Леонид Долматов
2002−2003 годы рождения:
- 100 м — Анастасия Макарова, Иван Костриков
- 200 м — Полина Зяблова, Степан Азаров
- 400 м — Дарья Долгова, Антон Сигушин
- Толкание ядра — Наталья Клюева
- 4×100 м — София Непомнющая, Ангелина Шапошникова, Дарья Мошкина, Анастасия Макарова и Вадим Арнольд, Богдан Зиновьев, Михаил Шахнюк, Даниил Брыковский.
Следует отметить высокие результаты 14-летней Дарьи Грызловой (тренер Андрей Маринов) в беге на 100 м (12,03 с) и 200 м (24,75 с). В столь юном возрасте Дарья выполнила норматив кандидата в мастера спорта России.
Другие статьи по темам
Место