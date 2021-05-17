новости
новости
Регистрация
В Туле разыграли первенство области по легкой атлетике
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Туле разыграли первенство области по легкой атлетике

Рассказываем, кто стал победителем.

В Туле на Центральном стадионе легкоатлеты разыграли первенство Тульской области по легкой атлетике среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

Как сообщает Федерация легкой атлетики региона, победителями в своих категориях стали:

2006−2007 годы рождения:

  • 100 м — Дарья Грызлова, Кирилл Бубенин
  • 200 м — Дарья Грызлова, Кирилл Бубенин
  • 400 м — Анастасия Клименко, Даниил Шальнев
  • 800 м — Анжелика Оводкова, Кирилл Петрухин
  • 1500 м — Анна Хрулева, Кирилл Петрухин
  • 4×100 м — Дарья Буравцова, Анна Стренакова, Полина Жилкина, Валерия Хатиашвили и Егор Войлоков, Олег Лазукин, Александр Митяев, Сергей Нагорных.

Прыжки в длину — Валерия Хатиашвили, Олег Лазукин.

2004−2005 годы рождения:

  • 100 м — Анна Герасимова, Михаил Шахнюк
  • 400 м — Анна Калиниченко, Даниил Брыковский
  • 100 м с барьерами — Ангелина Шапошникова
  • 110 м с барьерами — Олег Лазукин
  • 200 м — Анна Герасимова, Даниил Брыковский
  • 800 м — Ульяна Цветкова, Борис Батов
  • 1500 м — Таисия Дутова, Борис Батов
  • Прыжки в длину — Алёна Зебрева, Кирилл Кудрявцев
  • Метание копья — Валерия Чурикова, Антон Андронов
  • Толкание ядра — Мария Животова и Леонид Долматов

2002−2003 годы рождения:

  • 100 м — Анастасия Макарова, Иван Костриков
  • 200 м — Полина Зяблова, Степан Азаров
  • 400 м — Дарья Долгова, Антон Сигушин
  • Толкание ядра — Наталья Клюева
  • 4×100 м — София Непомнющая, Ангелина Шапошникова, Дарья Мошкина, Анастасия Макарова и Вадим Арнольд, Богдан Зиновьев, Михаил Шахнюк, Даниил Брыковский.

Следует отметить высокие результаты 14-летней Дарьи Грызловой (тренер Андрей Маринов) в беге на 100 м (12,03 с) и 200 м (24,75 с). В столь юном возрасте Дарья выполнила норматив кандидата в мастера спорта России.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
легкая атлетикапервенство Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В исправительных колониях Тульской области возобновили длительные свидания
В исправительных колониях Тульской области возобновили длительные свидания
В Тульской области ищут 55-летнего мужчину на Hyundai Solaris
В Тульской области ищут 55-летнего мужчину на Hyundai Solaris
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.