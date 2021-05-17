Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области
В Туле появилась звезда в честь Народного артиста СССР Василия Ланового
Она находится на Аллее Славы возле Тульского областного центра молодёжи.
В Городском концертном зале прошла торжественная церемония открытия XIX Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова.
В рамках церемонии на Аллее Славы у Тульского областного центра молодежи состоялось открытие звезды Народного артиста СССР Василия Ланового.
Подробный фоторепортаж с открытия фестиваля смотрите позже на Myslo, а расписание мероприятий ищите здесь.
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