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В Туле появилась звезда в честь Народного артиста СССР Василия Ланового
Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области

В Туле появилась звезда в честь Народного артиста СССР Василия Ланового

Она находится на Аллее Славы возле Тульского областного центра молодёжи.

В Городском концертном зале прошла торжественная церемония открытия XIX Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова.

В рамках церемонии на Аллее Славы у Тульского областного центра молодежи состоялось открытие звезды Народного артиста СССР Василия Ланового.

Подробный фоторепортаж с открытия фестиваля смотрите позже на Myslo, а расписание мероприятий ищите здесь.

Галерея
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 1
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 2
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 3
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 4
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 5
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 6
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 7
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 8
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 9
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 10
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 11
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 12
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 13
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 14
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 15
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 16
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 17
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 18
Открытие звезды Василия Ланового, Фото: 19
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:40 +1
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