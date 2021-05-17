В Туле появилась звезда в честь Народного артиста СССР Василия Ланового

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области

Она находится на Аллее Славы возле Тульского областного центра молодёжи.

В Городском концертном зале прошла торжественная церемония открытия XIX Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова.

В рамках церемонии на Аллее Славы у Тульского областного центра молодежи состоялось открытие звезды Народного артиста СССР Василия Ланового.