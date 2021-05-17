На Николаевскую колокольню в Веневе поднимают колокола

Фото: gazeta-venev.ru.

В Веневе продолжается восстановление Николаевской колокольни – самого высокого сооружения в городе. Протоиерей Николай Дудин провел там службу, после чего рабочие приступили к подъему колоколов. Их по специальному заказу отлили на заводе мастера Владимира Шувалова в Ярославской области. Общий вес звонницы – шесть тонн.

Рабочие постепенно разбирают строительные леса, внешние работы почти полностью завершены, но внутри реставрация продолжается. Ожидается, что она закончится к августу, после чего колокольня станет действующей. На первом этаже будет часовня, на втором – смотровая площадка.