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На Николаевскую колокольню в Веневе поднимают колокола
Фото: gazeta-venev.ru.

На Николаевскую колокольню в Веневе поднимают колокола

Реставрация самого высокого сооружения райцентра должна завершиться в августе.

В Веневе продолжается восстановление Николаевской колокольни – самого высокого сооружения в городе. Протоиерей Николай Дудин провел там службу, после чего рабочие приступили к подъему колоколов. Их по специальному заказу отлили на заводе мастера Владимира Шувалова в Ярославской области. Общий вес звонницы – шесть тонн.

Рабочие постепенно разбирают строительные леса, внешние работы почти полностью завершены, но внутри реставрация продолжается. Ожидается, что она закончится к августу, после чего колокольня станет действующей. На первом этаже будет часовня, на втором – смотровая площадка.

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сегодня, в 18:33 0
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Тульская областьВенев

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