В Ефремове прошёл турнир по мини-футболу памяти сотрудника ФСБ Олега Морозова

Фото: пресс-служба УФСБ России по Тульской области.

Мероприятие проводится ежегодно на протяжении 16 лет. В этот раз лучшими стали футболисты Новомосковского училища олимпийского резерва.

В Ефремове состоялся турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудника ФСБ России Олега Александровича Морозова.

В нем приняли участие команды различных учебных заведений Тулы, Новомосковска, Крапивны, Ефремова и Рязани. Победу в турнире одержали спортсмены Новомосковского училища олимпийского резерва.

Турнир состоялся в 16-й раз. 7 апреля 2003 года Олег Александрович Морозов погиб при исполнении служебного долга в Чечне и был посмертно награжден орденом Мужества.