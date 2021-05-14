новости
новости
Регистрация
Владимир Путин предложил кандидата на должность прокурора Тульской области

Владимир Путин предложил кандидата на должность прокурора Тульской области

Эта должность вакантна с февраля нынешнего года.

Президент РФ Владимир Путин предложил на должность прокурора Тульской области действующего зампрокурора Калининградской области Александра Грицаенко.
 
Предложения по кандидатурам региональных прокуроров направлены в Совет Федерации и будут рассмотрены сенаторами 18 мая.
 
– В соответствии с регламентом палаты комитеты Совета Федерации проведут необходимые консультации и направят консолидированную позицию по представленным Президентом Российской Федерации кандидатурам председателю СФ для соответствующего информирования Президента РФ, — отметили в Совфеде.
 
Новые руководители региональных прокуратур будут назначены не только в нашем регионе, но и в Кемеровской, Челябинской, Свердловской и Новгородской областях, Приморском крае и Карелии.
 
Напомним, Роман Прасков ушел с поста прокурора Тульской области в этом феврале. Исполняющим обязанности прокурора был назначен его первый заместитель Михаил Можаев.
 
Досье Myslo

Старший советник юстиции Александр Александрович Грицаенко родился в 1979 году в городе Калининграде. В 2001 году окончил Калининградский государственный университет.

Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году следователем Калининградской прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях области, затем работал следователем прокуратуры Ленинградского района города Калининграда, с 2003 года — старший следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Калининградской области, с 2006 года — следователь по особо важным делам прокуратуры Калининградской области, с 2007 года — заместитель прокурора Зеленоградского района, в 2007-2008 годах — руководитель Светлогорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Калининградской области, в 2008 году — помощник прокурора Балтийского района города Калининграда и заместитель Неманского городского прокурора.
 
Работал в должности прокурора Полесского района с 2008 по 2010 год. С 25.11.2010 года — Светлогорский межрайонный прокурор. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31 мая 2013 года Грицаенко А. А. был назначен заместителем прокурора Калининградской области.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:44 −8
Другие статьи по темам
Прочее
новое назначениеВладимир Путинпрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Плавске ремонтируют мост через железнодорожные пути
В Плавске ремонтируют мост через железнодорожные пути
В Тульской области разрешили выпускные и последние звонки
В Тульской области разрешили выпускные и последние звонки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.