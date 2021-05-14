Владимир Путин предложил кандидата на должность прокурора Тульской области

Предложения по кандидатурам региональных прокуроров направлены в Совет Федерации и будут рассмотрены сенаторами 18 мая.

– В соответствии с регламентом палаты комитеты Совета Федерации проведут необходимые консультации и направят консолидированную позицию по представленным Президентом Российской Федерации кандидатурам председателю СФ для соответствующего информирования Президента РФ, — отметили в Совфеде.

Новые руководители региональных прокуратур будут назначены не только в нашем регионе, но и в Кемеровской, Челябинской, Свердловской и Новгородской областях, Приморском крае и Карелии.

Напомним, Роман Прасков ушел с поста прокурора Тульской области в этом феврале. Исполняющим обязанности прокурора был назначен его первый заместитель Михаил Можаев.

Досье Myslo Старший советник юстиции Александр Александрович Грицаенко родился в 1979 году в городе Калининграде. В 2001 году окончил Калининградский государственный университет.