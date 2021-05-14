Владимир Путин предложил кандидата на должность прокурора Тульской области
Эта должность вакантна с февраля нынешнего года.
Предложения по кандидатурам региональных прокуроров направлены в Совет Федерации и будут рассмотрены сенаторами 18 мая.
– В соответствии с регламентом палаты комитеты Совета Федерации проведут необходимые консультации и направят консолидированную позицию по представленным Президентом Российской Федерации кандидатурам председателю СФ для соответствующего информирования Президента РФ, — отметили в Совфеде.
Новые руководители региональных прокуратур будут назначены не только в нашем регионе, но и в Кемеровской, Челябинской, Свердловской и Новгородской областях, Приморском крае и Карелии.
Напомним, Роман Прасков ушел с поста прокурора Тульской области в этом феврале. Исполняющим обязанности прокурора был назначен его первый заместитель Михаил Можаев.
Досье Myslo
Старший советник юстиции Александр Александрович Грицаенко родился в 1979 году в городе Калининграде. В 2001 году окончил Калининградский государственный университет.
Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году следователем Калининградской прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях области, затем работал следователем прокуратуры Ленинградского района города Калининграда, с 2003 года — старший следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Калининградской области, с 2006 года — следователь по особо важным делам прокуратуры Калининградской области, с 2007 года — заместитель прокурора Зеленоградского района, в 2007-2008 годах — руководитель Светлогорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Калининградской области, в 2008 году — помощник прокурора Балтийского района города Калининграда и заместитель Неманского городского прокурора.
Работал в должности прокурора Полесского района с 2008 по 2010 год.
С 25.11.2010 года — Светлогорский межрайонный прокурор. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31 мая 2013 года Грицаенко А. А. был назначен заместителем прокурора Калининградской области.
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