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Роман Прасков ушел с поста прокурора Тульской области

Роман Прасков ушел с поста прокурора Тульской области

Приказ о переводе Праскова в Ростов опубликован сегодня, 17 февраля.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров Ростовской и Иркутской областей, а также Мордовии и Пермского края.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу с 17 февраля.

Прокурор Тульской области Роман Прасков, согласно документу, на ближайшие пять лет станет прокурором Ростовской области. 

 

Роман Прасков был назначен на должность прокурора Тульской области в 2018 году.  До этого он проходил службу в должности заместителя прокурора Брянской области.

 

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