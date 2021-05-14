В Тульской области разрешили выпускные и последние звонки

В регионе разрешено проведение торжественных мероприятий, посвященных завершению учебного года, на территориях образовательных организаций при условии заполнения залов не более чем на 50% процентов.

Родители с документами, подтверждающими вакцинацию от коронавируса, не будут учитываться при соблюдении требования по заполнению зала.

Документ также разрешает проведение в этом году благотворительной акции «Белый цветок».

Мероприятия могут состояться только при полном соблюдении санитарных требований Роспотребнадзора.

С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться по ссылке.