В Тульской области разрешили выпускные и последние звонки
Губернатор внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
В регионе разрешено проведение торжественных мероприятий, посвященных завершению учебного года, на территориях образовательных организаций при условии заполнения залов не более чем на 50% процентов.
Родители с документами, подтверждающими вакцинацию от коронавируса, не будут учитываться при соблюдении требования по заполнению зала.
Документ также разрешает проведение в этом году благотворительной акции «Белый цветок».
Мероприятия могут состояться только при полном соблюдении санитарных требований Роспотребнадзора.
С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться по ссылке.