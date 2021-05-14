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В Тульской области разрешили выпускные и последние звонки
Фото из архива Myslo.

В Тульской области разрешили выпускные и последние звонки

Губернатор внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

В регионе разрешено проведение торжественных мероприятий, посвященных завершению учебного года, на территориях образовательных организаций при условии заполнения залов не более чем на 50% процентов.

Родители с документами, подтверждающими вакцинацию от коронавируса, не будут учитываться при соблюдении требования по заполнению зала.

Документ также разрешает проведение в этом году благотворительной акции «Белый цветок».

Мероприятия могут состояться только при полном соблюдении санитарных требований Роспотребнадзора.

С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться по ссылке.

 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:22 +1
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