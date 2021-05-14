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В Тульской области откроется новый музей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области откроется новый музей

Культурный центр князей Гагариных примет первых посетителей уже в эти выходные.

Во время рабочей поездки в Плавский район губернатор Алексей Дюмин посетил Культурный центр князей Гагариных.

– В прошлом году мы широко праздновали 500-летие Тульского кремля. Благодаря этому масштабному проекту существенно преобразили не только Тулу, но и малые исторические города. Серьёзная работа велась и в Плавском районе. Здесь довольно много исторических памятников, связанных с известным родом князей Гагариных. Одно из зданий стало главным культурным центром, – отметил Алексей Дюмин. 

На реставрацию из федерального и регионального бюджетов было выделено более 23 млн рублей. Были восстановлены фасад, кровля, оконные и дверные блоки, перекрытия. В здании создан новый объект – культурный центр князей Гагариных. При поддержке правительства региона там создан музей.

За счет местного бюджета отремонтированы помещения на втором этаже, до конца года здесь разместятся конференц-зал, художественная студия и Молодежный центр «Патриот». До 1 июня перед зданием музея будет установлен памятник князю Гагарину. 

В центре будут разработаны программы для школьников и туристический маршрут, который объединит его с  музеем-заповедником И. С. Тургенева «Бежин луг» и усадьбой отца Л. Н. Толстого в Никольском-Вяземском. 

Одним из главных событий акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 15 на 16 мая, станет открытие этого музея Культурного центра князей Гагариных.

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