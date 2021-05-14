В Щекино кусок балкона разбил голову малышу: возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Сотрудники щекинского отдела СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по факту падения фрагмента балкона на малолетнего ребёнка. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, накануне возле одного из многоквартирных жилых домов на улице Лукашина малыш 2019 года рождения получил травму головы – на него упал кусок бетона, отколовшийся от балконной плиты.

Установлено, что на основании договора, заключенного в 2019 году между управляющей компанией и собственниками многоквартирного дома, выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту балконов и иных конструкций дома является обязанностью управляющей компании.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведен обыск в офисе управляющей компании для установления и изъятия документации, имеющей отношение к делу. Проводятся допросы руководителя и сотрудников УК, родителей пострадавшего ребенка и собственника квартиры, с балкона которой обрушился фрагмент бетонной плиты, а также иные следственные действия. Расследование продолжается.