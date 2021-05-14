новости
новости
Регистрация
В Щекино кусок балкона разбил голову малышу: возбуждено уголовное дело
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Щекино кусок балкона разбил голову малышу: возбуждено уголовное дело

В офисе управляющей компании, обслуживающей дом, прошли обыски.

Сотрудники щекинского отдела СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по факту падения фрагмента балкона на малолетнего ребёнка. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, накануне возле одного из многоквартирных жилых домов на улице Лукашина малыш 2019 года рождения получил травму головы – на него упал кусок бетона, отколовшийся от балконной плиты.

Установлено, что на основании договора, заключенного в 2019 году между управляющей компанией и собственниками многоквартирного дома, выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту балконов и иных конструкций  дома является обязанностью  управляющей компании.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведен обыск в офисе управляющей компании для установления и изъятия документации, имеющей отношение к делу. Проводятся допросы руководителя  и сотрудников УК, родителей пострадавшего ребенка и собственника квартиры, с балкона которой обрушился фрагмент бетонной плиты, а также иные следственные действия. Расследование продолжается.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:32 +3
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопострадал ребенокСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пианист-виртуоз Денис Мацуев наградил тульских музыкантов
Пианист-виртуоз Денис Мацуев наградил тульских музыкантов
В Тульской области откроется новый музей
В Тульской области откроется новый музей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.