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1 млн рублей подъемных по программе «Земский учитель»: какие есть вакансии
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 млн рублей подъемных по программе «Земский учитель»: какие есть вакансии

В Тульской области продолжается прием заявок на участие в программе «Земский учитель». Уже подано более 100 заявок.

До 31 мая включительно можно подать документы на всероссийском портале программы zemteacher.apkpro.ru. Отбор проводится на конкурсной основе.

В этом году Тульской области выделена квота на 19 вакансий, на данный момент поступило 106 заявок.

«Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В феврале 2019 года в Послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с численностью жителей до 50 тысяч человек», — отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Победителям выделяется по 1 миллиону рублей подъемных (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента — наличие квалификации для занятия вакансии учителя, готовность переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной школе, возраст до 55 лет включительно.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

Для соискателей доступны следующие вакансии:

  • Учитель начальных классов в Грицовский центр образования имени Д. С. Сидорова (Веневский район);
  • Учитель русского языка/литературы в гимназию г. Ефремова;
  • Учитель английского/немецкого языка в Гремячевский центр образования (г. Новомосковск);
  • Учитель математики в Воскресенскую среднюю общеобразовательную школу (Дубенский район);
  • Учитель технологии в Дубенскую среднюю общеобразовательную школу (Дубенский район);
  • Учитель английского языка в Заокскую среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Сергея Бурнаева (Заокский район);
  • Учитель географии/истории в Кадновскую среднюю школу (Каменский район);
  • Учитель математики в Новопетровскую среднюю общеобразовательную школу (Каменский район);
  • Учитель иностранного языка в Львовскую среднюю общеобразовательную школу (Кимовский район);
  • Учитель математики в среднюю общеобразовательную школу №5 (Кимовский район);
  • Учитель английского языка в Липковскую основную общеобразовательную школу №3 (Киреевский район);
  • Учитель истории/обществознания в Самарскую среднюю общеобразовательную школу (Куркинский район);
  • Учитель музыки в Горбачевскую среднюю общеобразовательную школу (Плавский район);
  • Учитель английского языка в среднюю общеобразовательную школу (пос. Славный);
  • Учитель английского языка в гимназию (Узловский район);
  • Учитель английского языка в среднюю общеобразовательную школу №18 имени В. М. Женко (Узловский район);
  • Учитель русского языка в среднюю общеобразовательную школу №18 имени В. М. Женко (Узловский район);
  • Учитель физики/математики в основную общеобразовательную школу №29 (Узловский район);
  • Учитель русского языка и литературы в Архангельскую среднюю общеобразовательную школу (Чернский район).

 

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