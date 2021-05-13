1 млн рублей подъемных по программе «Земский учитель»: какие есть вакансии

До 31 мая включительно можно подать документы на всероссийском портале программы zemteacher.apkpro.ru. Отбор проводится на конкурсной основе.

В этом году Тульской области выделена квота на 19 вакансий, на данный момент поступило 106 заявок.

«Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В феврале 2019 года в Послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с численностью жителей до 50 тысяч человек», — отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Победителям выделяется по 1 миллиону рублей подъемных (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента — наличие квалификации для занятия вакансии учителя, готовность переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной школе, возраст до 55 лет включительно.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.



Для соискателей доступны следующие вакансии: