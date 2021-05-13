1 млн рублей подъемных по программе «Земский учитель»: какие есть вакансии
В Тульской области продолжается прием заявок на участие в программе «Земский учитель». Уже подано более 100 заявок.
До 31 мая включительно можно подать документы на всероссийском портале программы zemteacher.apkpro.ru. Отбор проводится на конкурсной основе.
В этом году Тульской области выделена квота на 19 вакансий, на данный момент поступило 106 заявок.
«Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе
Победителям выделяется по 1 миллиону рублей подъемных (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).
Обязательные условия для претендента — наличие квалификации для занятия вакансии учителя, готовность переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной школе, возраст до 55 лет включительно.
Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.
Для соискателей доступны следующие вакансии:
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Учитель начальных классов в Грицовский центр образования имени
Д. С. Сидорова(Веневский район);
- Учитель русского языка/литературы в гимназию г. Ефремова;
- Учитель английского/немецкого языка в Гремячевский центр образования (г. Новомосковск);
- Учитель математики в Воскресенскую среднюю общеобразовательную школу (Дубенский район);
- Учитель технологии в Дубенскую среднюю общеобразовательную школу (Дубенский район);
- Учитель английского языка в Заокскую среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Сергея Бурнаева (Заокский район);
- Учитель географии/истории в Кадновскую среднюю школу (Каменский район);
- Учитель математики в Новопетровскую среднюю общеобразовательную школу (Каменский район);
- Учитель иностранного языка в Львовскую среднюю общеобразовательную школу (Кимовский район);
- Учитель математики в среднюю общеобразовательную школу №5 (Кимовский район);
- Учитель английского языка в Липковскую основную общеобразовательную школу №3 (Киреевский район);
- Учитель истории/обществознания в Самарскую среднюю общеобразовательную школу (Куркинский район);
- Учитель музыки в Горбачевскую среднюю общеобразовательную школу (Плавский район);
- Учитель английского языка в среднюю общеобразовательную школу (пос. Славный);
- Учитель английского языка в гимназию (Узловский район);
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Учитель английского языка в среднюю общеобразовательную школу №18 имени
В. М. Женко(Узловский район);
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Учитель русского языка в среднюю общеобразовательную школу №18 имени
В. М. Женко(Узловский район);
- Учитель физики/математики в основную общеобразовательную школу №29 (Узловский район);
- Учитель русского языка и литературы в Архангельскую среднюю общеобразовательную школу (Чернский район).