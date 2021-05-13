Жителя Тульской области осудят за убийство сожительницы

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Тульской области 32-летний ранее судимый житель Каменского района обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По версии следствия, 31 марта обвиняемый распивал алкоголь в одном из домов села Архангельское. Рассердившись на сожительницу, которая ревновала его к другим дамам, он ударил ее ножом. От полученного повреждения 30-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.