В Туле пройдет панихида по жертвам теракта в Казани
Панихиду отслужат сегодня, 12 мая, в 12.00 в Успенском кафедральном соборе Тулы.
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершит заупокойную панихиду по жертвам теракта в казанской гимназии №175.
«Выражая от всей православной полноты Тульской митрополии скорбь, сострадание и глубокое соболезнование жертвам страшной трагедии, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий вознесет сугубую молитву о скорейшем выздоровлении всех пострадавших», – говорится в официальном сообщении Тульской епархии.
11 мая бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек ранен. Нападавший задержан. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.
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