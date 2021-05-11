Общественники передали заключенному тульской колонии протез

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Мужчина отбывает наказание в Донском. Теперь он сможет передвигаться самостоятельно.

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Тульской области Юлия Ситникова и Андрей Козлов посетили исправительные колонии №1 и 5, расположенные в Донском. Они проверили условия содержания осужденных и провели индивидуальные беседы с ними.

В исправительной колонии №1 общественники посетили помещения отрядов, столовую и медсанчасть, а также пообщались с руководством исправительного учреждения и ответили на вопросы осужденных.

Исправительную колонию №5 члены ОНК посетили по просьбе осужденного-инвалида. В начале апреля мужчина попросил обеспечить его протезом – тот, что был у него, сломался, а мать этого заключенного, проживающая в соседнем регионе, не смогла приехать к сыну из-за материальных проблем.

Члены ОНК пошли навстречу осужденному и в виде исключения доставили в колонию протез, который им передала его мать. Мужчина обрел необходимую мобильность и теперь сможет передвигаться самостоятельно.