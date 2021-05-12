новости
новости
Регистрация
На Зеленстрое из-за ДТП образовалась огромная пробка

На Зеленстрое из-за ДТП образовалась огромная пробка

Движение затруднено в обе стороны.

Зеленстрой встал в огромной пробке из-за нескольких ДТП. Как сообщили Myslo очевидцы, возле остановки «Педуниверситет» притерлись Kia и автобус, Nissan и троллейбус. Участники аварии заняли две полосы в сторону центра.

Кроме того, судя по «Яндекс.Картам», на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова (возле заправки «Роснефть») произошло еще одно ДТП.

На момент публикации новости движение затруднено на проспекте Ленина от Могилевского сквера до Щекинского шоссе, также стоят улицы Скуратовская, Рязанская, Вознесенского и Калужское шоссе.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:46 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаЗеленстрой
Прочее
пробка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Дубной опрокинулся самосвал со щебнем
Под Дубной опрокинулся самосвал со щебнем
Процветание бизнеса в любых условиях – не мечта, а реальность! Конференция о продажах для лучших компаний города
Процветание бизнеса в любых условиях – не мечта, а реальность! Конференция о продажах для лучших компаний города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.