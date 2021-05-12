На Зеленстрое из-за ДТП образовалась огромная пробка

Зеленстрой встал в огромной пробке из-за нескольких ДТП. Как сообщили Myslo очевидцы, возле остановки «Педуниверситет» притерлись Kia и автобус, Nissan и троллейбус. Участники аварии заняли две полосы в сторону центра.

Кроме того, судя по «Яндекс.Картам», на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова (возле заправки «Роснефть») произошло еще одно ДТП.

На момент публикации новости движение затруднено на проспекте Ленина от Могилевского сквера до Щекинского шоссе, также стоят улицы Скуратовская, Рязанская, Вознесенского и Калужское шоссе.