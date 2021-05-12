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Свидетель по делу о мене стадиона Сергей Китанин: «Кто-то Гусеву подсказал эту идею»

Свидетель по делу о мене стадиона Сергей Китанин: «Кто-то Гусеву подсказал эту идею»

Накануне в Советском районном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на ул. Оборонной.

Обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой. По мнению следствия, она превысила должностные полномочия, согласовав эту сделку. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.
 
В качестве свидетеля выступил Сергей Китанин, директор ООО «Сфера». Именно его жена, Ирина Злобина, выступила одной из сторон сделки мены.
 
– Предложение приобрести стадион мне озвучил давний бизнес-партнер. После планировалось передать объект в собственность города в обмен на территорию бывшего депо, — рассказал Китанин.
 
Китанин рассказал, что после мены была достигнута договоренность, что в течение года будет действовать льготная аренда для «Тулгорэлектротранса», чтобы дать ему возможность съехать с территории.
 
– «Тулгорэлектротрансу» мы отдали участок в 5,5 га на ул. Железнодорожной, что больше территории бывшего депо. Считаю, что земельный участок позволял переехать на него автопарку. Но «Тулгорэлектротранс» его не использовал. Поскольку мы отдали городу имущества на 170-180 млн рублей и имели с этого только по 100 000 руб. в месяц в рамках льготной аренды, то спустя год я стал писать письма руководителю «Тулгорэлектротранса» с просьбой освободить земельный участок. После стали повышать аренду до рыночной стоимости, чтобы ускорить процесс освобождения земельного участка.
 
Китанин заявил, что предложение о мене стадиона изначально поступило от его бизнес-партнера Игоря Гусева. А на вопрос, кто тому предложил совершить такую сделку, заявил: 
 
– У Гусева спросите.
 
Тогда по ходатайству адвоката были оглашены показания Китанина, данные в ходе предварительного следствия. В них было указано, что идея мены принадлежала Владимиру Груздеву, бывшему губернатору Тульской области.
 
– Жена была техническим исполнителем, потому что выступала одной из сторон сделки. Мы не ходили и не смотрели ни на стадион, ни на имущество на ул. Оборонной, — пояснил Китанин.
 
 
Затем суд вызвал Ирину Злобину. Женщина толком не может ответить ни на один вопрос. Диалог с прокурором:
 
— Кто составлял договор?
— Не знаю.
— А откуда он взялся у вас?
— Я пришла на работу, у меня в папке с документами договор.
— И что вы сделали?
— Я его подписала.
— А потом что?
— Положила подписанный договор обратно в папку.
 
Заседание продолжается.
Сюжет: Дело о мене территории Центрального стадиона на депо
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Автор: Юлия Александрова
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