Новый рейтинг УК Тульской области: впереди оказались компании-должники

По словам начальника ГЖИ, цель рейтинга — информирование жителей о деятельности управляющих компаний в регионе, создание условий для добросовестной конкуренции на рынке управления многоквартирными домами.

- Рейтинг составлен по новой методике , которая была утверждена 3 декабря 2020 г. Изменение методики расчета обусловлено рядом объективных причин, — заявил Леонид Ивченко. — Мы считаем, что, рейтинг должен максимально объективно отражать ситуацию в сфере управления МКД. Жителей интересует, насколько финансово состоятельна их УК, имеет ли она перспективы развития, как она выполняет свои обязательства перед собственниками, много ли допускает нарушений. Все критерии оценки должны исключать субъективные подходы, должны быть проверяемы и прозрачными. Рейтинг будет менее статичным!

Изменение положений УК в рейтинге обусловлено изменением методики рейтингования и применением новых критериев. Новая методика содержит данные за квартал и оценивает работу УК по 22 критериям, разбитым на 3 части. Первая характеризует устойчивость развития организации — здесь в первую очередь учитывается размер задолженности УК перед ресурсниками и динамику ее погашения.

Например, согласно критериям нового рейтинга, если УК не имеет задолженности перед ресурсниками, то она может получить только 5 баллов.

А если есть задолженность, то оценивается динамика погашения долгов. И по этому критерию УК может получить максимум 15 баллов — за погашение 10% своего долга всем кредиторам. Причем это самый большой балл из всех критериев! На вопрос — почему УК, нарушающие лицензионные требования (а долги перед ресурсниками являются таковыми), имеют преимущества перед соблюдающими законодательство компаниями? — Леонид Ивченко ответил так:

- Непогашенная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями со стороны управляющих компаний является системной проблемой в сфере ЖКХ. Поэтому мы используем рейтинг как средство влияния на эту ситуацию. И поощряем УК, которые прилагают усилия для погашения долгов. Лидеры рейтинга — две компании из Новомосковска и одна тульская УК. Они в IV квартале 2020 года на 10% уменьшили свои задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Компании, которые работают без долгов, в рамках рейтинга поощряются меньшей оценкой.

Вторая группа критериев связана непосредственно с качеством обслуживания жилого фонда. А третья объединяет критерии о полноте раскрытия информации УК на всевозможных ресурсах.

В новом рейтинге всего 180 управляющих компаний, из них в «зеленой зоне» 74 УК (получившие более 70 баллов), в «желтой зоне» — 87 компаний (получившие от 45 до 69 баллов), в «красной зоне» — 19 УК.

В «зеленой зоне» впервые оказалась и скандально известная фирма РЭМС.

- Действительно, эта компания со значительным, сформированным за долгие годы работы долгом перед ресурсниками, в конце прошлого года сократила свои задолженности более чем на 10%. Это позволило компании занять позицию в «зеленой зоне», — заявил начальник ГЖИ по Тульской области.

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