В Туле пройдет IХ Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров Fashion Style

В Тульском регионе – модное мероприятие международного масштаба! Здесь соберутся участники из 20 регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Основная задача фестиваля — предоставить возможность молодым брендам продемонстрировать свои коллекции на профессиональной площадке и получить оценку экспертов индустрии моды. Fashion Style выступает в качестве start-up площадки для начинающих дизайнеров, открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению.

Фестиваль продлится два дня, один из которых будет полностью посвящен детской и подростковой моде. По итогам конкурсов будут выбраны лучшие коллекции, а также вручены специальные призы от жюри.

Победители получат возможность продемонстрировать свои коллекции на финале международного конкурса «Русский силуэт» и международной Неделе моды в Москве.

С каждым годом фестиваль приобретает всё большую популярность: увеличивается количество участников, конкурсная программа становится более обширной.

В этом году фестиваль Fashion Style пройдет в самом сердце Тулы — музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.

Этой весной в рамках IХ Всероссийского фестиваля моды и красоты на суд жюри и зрителей будут представлены работы 60 талантливых дизайнеров из 20 городов России: Саратова, Санкт-Петербурга, Рязани, Тольятти, Шахт, Москвы, Королева, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода, Тулы, Ярославля, Уссурийска, Краснодара, Екатеринбурга, Стерлитамака, Ельца, Казани (Татарстан), Махачкалы (Дагестан), Улан-Удэ (Бурятия), а также из городов Ясиноватая (Украина), Витебск (Беларусь), Луганск (Луганская народная республика), Канны (Франция).

В рамках фестиваля пройдут Всероссийский конкурс «Лучшая детская модель года», региональный финал конкурса «Детская супермодель России», а также региональный конкурс обаяния и таланта «Краса Тулы – 2021».

Официальный партнер фестиваля — региональный фонд «Агентство экономического развития Тульской области».

Генеральный партнер фестиваля — модельное агентство Linda. Fashion Style проводится при поддержке Благотворительного фонда «Русский силуэт» и правительства Тульской области.



мероприятия фестиваля

15 мая



16.00 – открытие фестиваля

16.10-18.30 – показ дизайнерских коллекций

18.30-19.30 – конкурс «Детская супермодель России»

19.30-20.00 – торжественное награждение победителей конкурса дизайнеров



16 мая



15.30-16.00 – шоу-программа

16.00-16.30 – конкурс «Лучшая детская модель года»

16.30-18.30 – показ коллекций деткой и подростковой моды

18.30-19.00 – награждение конкурса «Лучшая детская модель года»

19.00-21.00 – конкурс «Краса Тулы – 2021»

21.00 – закрытие фестиваля





