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В Туле пройдет IХ Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров Fashion Style

В Туле пройдет IХ Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров Fashion Style

Фестиваль моды и красоты пройдет 15-16 мая в атриуме Тульского кремля. Вход свободный.

В Тульском регионе – модное мероприятие международного масштаба! Здесь соберутся участники из 20 регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Основная задача фестиваля — предоставить возможность молодым брендам продемонстрировать свои коллекции на профессиональной площадке и получить оценку экспертов индустрии моды. Fashion Style выступает в качестве start-up площадки для начинающих дизайнеров, открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению.
Фестиваль продлится два дня, один из которых будет полностью посвящен детской и подростковой моде. По итогам конкурсов будут выбраны лучшие коллекции, а также вручены специальные призы от жюри.

Победители получат возможность продемонстрировать свои коллекции на финале международного конкурса «Русский силуэт» и международной Неделе моды в Москве.

С каждым годом фестиваль приобретает всё большую популярность: увеличивается количество участников, конкурсная программа становится более обширной.

В этом году фестиваль Fashion Style пройдет в самом сердце Тулы — музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.

Этой весной в рамках IХ Всероссийского фестиваля моды и красоты на суд жюри и зрителей будут представлены работы 60 талантливых дизайнеров из 20 городов России: Саратова, Санкт-Петербурга, Рязани, Тольятти, Шахт, Москвы, Королева, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода, Тулы, Ярославля, Уссурийска, Краснодара, Екатеринбурга, Стерлитамака, Ельца, Казани (Татарстан), Махачкалы (Дагестан), Улан-Удэ (Бурятия), а также из городов Ясиноватая (Украина), Витебск (Беларусь), Луганск (Луганская народная республика), Канны (Франция).

В рамках фестиваля пройдут Всероссийский конкурс «Лучшая детская модель года», региональный финал конкурса «Детская супермодель России», а также региональный конкурс обаяния и таланта «Краса Тулы – 2021».
Официальный партнер фестиваля — региональный фонд «Агентство экономического развития Тульской области».
Генеральный партнер фестиваля — модельное агентство Linda. Fashion Style проводится при поддержке Благотворительного фонда «Русский силуэт» и правительства Тульской области.
 

мероприятия фестиваля

15 мая


16.00 – открытие фестиваля
16.10-18.30 – показ дизайнерских коллекций
18.30-19.30 – конкурс «Детская супермодель России»
19.30-20.00 – торжественное награждение победителей конкурса дизайнеров

16 мая


15.30-16.00 – шоу-программа
16.00-16.30 – конкурс «Лучшая детская модель года»
16.30-18.30 – показ коллекций деткой и подростковой моды
18.30-19.00 – награждение конкурса «Лучшая детская модель года»
19.00-21.00 – конкурс «Краса Тулы – 2021»
21.00 – закрытие фестиваля


 

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:00 +1
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Место
атриум Тульского кремля

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