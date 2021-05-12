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Туляк поджег дом бывшей жены

Туляк поджег дом бывшей жены

По данному факту проводится проверка.

В Туле полицейские установили мужчину, подозреваемого в поджоге дома на улице Щепкина, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, 11 мая 51-летний туляк поссорился с бывшей женой, разлил на пол горючую жидкость и поджег ее. Пострадавших нет, в результате происшествия огнем было повреждено напольное покрытие.
 
В настоящий момент поджигатель задержан, в полиции проводится процессуальная проверка. 
 
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