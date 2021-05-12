Туляк поджег дом бывшей жены

В Туле полицейские установили мужчину, подозреваемого в поджоге дома на улице Щепкина, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 11 мая 51-летний туляк поссорился с бывшей женой, разлил на пол горючую жидкость и поджег ее. Пострадавших нет, в результате происшествия огнем было повреждено напольное покрытие.

В настоящий момент поджигатель задержан, в полиции проводится процессуальная проверка.