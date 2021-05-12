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Какие дома Тулы будут обесточены 13 мая

Какие дома Тулы будут обесточены 13 мая

Плановые работы пройдут с 9.00 до 18.00.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» отключат электричество по следующим адресам:

  • ул. Свободы, 11,
  • ул. Пушкинская, 30,
  • ул. Ф. Энгельса, 16,
  • ул. Рязанская, 36-а, 34, 38-а, 34-а, 30 к. 2, 32 к. 1, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 32 к. 2, 34 к. 4, 34-г,
  • ул. Фрунзе, 20-а,
  • ул. Рогожинская, 18,
  • ул. Глухополянская, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.),
  • ул. Ново-Глухополянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а,
  • ул. Гастелло, 1, 1-а,
  • ул. Мира, 15-а, 15-б,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 100-б,
  • Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечётн.),
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 4-18 (чётн.), 9,
  • ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 38,
  • Скуратово: Скуратовский м-р, 8, 8-а, 3, 7, 9,
  • п. Л. Толстого, ул. Чкалова, 1-20,
  • пр-д Центральный, 2-18 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • пр-д Парковый, 1-15,
  • пр-д Красноглазевский, 4, 6, 8,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
  • ул. Пионерская, 7-17, 8-б, 10-а,
  • ул. Шоссейная, 1-в.
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