Тульские кардиологи за три месяца провели более 100 онлайн-консультаций

Фото: пресс-служба минздрава Тульской области.

80% пациентов нуждались в дополнительных обследованиях или были направлены в стационар.

Врачи кардиодиспансера тульской больницы №13 благодаря телемедицине проводят онлайн-консультации для сельских жителей. Телемедицина развивается в регионе в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Пациентов для телемедицинской консультации заранее подбирают заведующие ФАПов и амбулаторий. Перед консультацией кардиолог изучает анамнез больного: перенесенные заболевания, пройденное лечение, назначенные лекарственные препараты.

– Наша задача — сработать на опережение, вовремя выявить риски ухудшения течения болезней системы кровообращения и принять необходимые меры: скорректировать лечение, направить на дообследование или госпитализацию. За три месяца мы проконсультировали 100 человек, из них 80% нуждались в дополнительных обследованиях или были госпитализированы стационар. Три пациента после проведенной коронарной ангиографии направлены в федеральные центры для оказания высокотехнологичной помощи, – рассказала заведующая кардиологическим отделением кардиодиспансера Елена Мельникова.

Первыми пациентами телемедицинских консультаций стали жители районов с наиболее высокими показателями смертности от болезней сердца: Ефремовского, Воловского, Каменского и Ясногорского. Теперь смертность от сердечно-сосудистых болезней в этих районах снижается. По словам замминистра здравоохранения Михаила Малишевского, до конца года онлайн-консультации охватят все районы области.