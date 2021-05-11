Фото из архива Myslo.
В Тульской области 15 мая пройдет общерегиональный субботник
Он должен был состояться в апреле, но погода внесла свои коррективы.
На еженедельном оперативном совещании в областном правительстве Алексей Дюмин предложил провести 15 мая общерегиональный субботник. Он был запланирован на 24 апреля, но затем отменен из-за непогоды.
– До сих пор погодные условия не позволяли полноценно провести общеобластной субботник. Давайте все вместе наведем порядок в областном центре и муниципалитетах, – предложил глава региона.
Губернатор попросил принять активное участие в субботнике промышленные предприятия, предпринимателей, партию «Единая Россия» и всех неравнодушных жителей региона.
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