В Тульской области 15 мая пройдет общерегиональный субботник

Фото из архива Myslo.

Он должен был состояться в апреле, но погода внесла свои коррективы.

На еженедельном оперативном совещании в областном правительстве Алексей Дюмин предложил провести 15 мая общерегиональный субботник. Он был запланирован на 24 апреля, но затем отменен из-за непогоды.

– До сих пор погодные условия не позволяли полноценно провести общеобластной субботник. Давайте все вместе наведем порядок в областном центре и муниципалитетах, – предложил глава региона.

Губернатор попросил принять активное участие в субботнике промышленные предприятия, предпринимателей, партию «Единая Россия» и всех неравнодушных жителей региона.