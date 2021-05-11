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«Накажи автохама»: в центре Тулы «шашечник» проехал на красный свет
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: в центре Тулы «шашечник» проехал на красный свет

Нарушение попало в объектив видеорегистратора на проспекте Ленина.

Продолжаем знакомить вас с автохамами нашего города. В этот раз героем нашей спецрубрики стал водитель белого Volkswagen Polo с госномером Т654НС71.

Он довольно резво подъехал к пересечению проспекта Ленина с улицей Мира, на секунду притормозил перед светофором, а затем, «играя в шашки», выехал на перекресток, сразу в крайний левый ряд, – судя по всему, чтобы повернуть на ул. Мира.

Судя по данным регистратора, всё произошло 15 марта в 8.31. По словам автора, видео с нарушением было отправлено на официальный сайт Госавтоинспекции.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.  
Сюжет: Автохам71
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