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В тульских школах и детсадах пройдут выпускные и последние звонки
Фото: gubdaily.ru.

В тульских школах и детсадах пройдут выпускные и последние звонки

Рекомендации по их проведению с учетом эпидобстановки уже подготовлены и скоро будут утверждены указом губернатора.

В Туле закрылся инфекционный госпиталь на 129 коек, находившийся в корпусе реабилитации областной клинической больницы. Все пациенты выписаны, помещения прошли санитарную обработку. Возобновили работу отделения гастроэнтерологии и реабилитации, к плановому режиму вернулось инфекционное отделение больницы, куда временно было перенесено гастроэнтерологическое отделение.

Алексей Дюмин отметил, что к лету эпидемиологическая ситуация в регионе постепенно стабилизируется, но минздраву следует предусмотреть всё необходимое на случай возможного ухудшения обстановки и проверить готовность медучреждений, наличие лекарств и средств индивидуальной защиты.

Учебный год подходит к концу, впереди у выпускников школ и детских садов последние звонки и другие праздничные мероприятия. Подготовлены рекомендации по их проведению, в ближайшее время в указ губернатора будут внесены необходимые изменения.

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