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Пожар в Заокском: жители вернулись домой и получат от 80 до 200 тысяч рублей
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожар в Заокском: жители вернулись домой и получат от 80 до 200 тысяч рублей

В доме полностью возобновлена подача электричества и воды, но газ пока не подключен.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили серьезный пожар, который произошел 6 мая на ул. Северной в поселке Заокский. На борьбу с огнем ушло около двух часов, выгорели три квартиры. Возбуждено уголовное дело.

Водоснабжение и водоотведение были восстановлены на следующий день после пожара. 8 мая было подключено электричество и отопление. В подъездах дома заменили энергооборудование. Последнее, что осталось сделать, – возобновить подачу газа. Для этого нужно завершить проверку общедомового оборудования.

В расчистке квартир, пострадавших от пожара, принимали участие 10 волонтеров – всех их обеспечили горячим питанием, работы почти завершены. Пунктом временного размещения воспользовались 28 жителей многоэтажки, остальные предпочли пожить у друзей и родственников. Почти все вернулись в свои дома.

Жителям трех квартир, которые полностью выгорели, местные власти выплатят по 100 тысяч рублей. Владельцы еще пяти квартир получат по 30 тысяч рублей.

Кроме того, погорельцам будут предоставлены и другие региональные выплаты. Зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что совокупный размер выплат для одного из членов семьи, зарегистрированного в полностью сгоревшей квартире, составит 200 тысяч рублей, для жителя частично пострадавшей квартиры – 80 тысяч. Деньги будут перечислены до конца недели.

UPD: в 19.00 уточнена информация по размеру выплат.

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