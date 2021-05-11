Уровень воды в Упе поднялся более чем на метр

Фото Алексея Горохова.

Судя по данным гидропоста в районе деревни Орлово под Тулой, вода поднялась на 1 м 10 см.

В Тульской области уровень воды в Упе за вчера, 10 мая, внезапно поднялся. Не как в весеннее половодье, но ощутимо. По данным ГИС-портала регистра и кадастра на гидропосту в деревне Орлово — сразу более чем на метр за сутки. Низкий берег, где обычно сидят рыбаки, подтопило.

«На 10 мая 2021 г. уровень воды в реке Упе составляет 366 cм над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 110 см».

Согласно архивным данным, 11 мая 2020 года Упа показывала на этом гидропосту минимальный уровень воды — 134 см. Максимум же был зафиксирован 11 мая 2012 года — 199 см.

«В черте города вода поднялась сантиметров на 70», — говорят тульские рыбаки. Очевидно, подъем воды в реках спровоцировали дожди.

Смотрите красивые фото внезапного майского разлива в репортаже Алексея Горохова.