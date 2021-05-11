Фото Татьяны Семеньковой.
В Тульской области приехавшая на вызов скорая застряла в грязи, ее пытались вытащить пожарные и тоже застряли
Местные жители выложили фото в социальные сети.
ЧП случилось в поселке Авангард Алексинского района 9 мая. Приехавшая на вызов скорая застряла в дорожной хляби. Машину, по словам местных жителей, пытались вытащить пожарные, и тоже увязли. Пришлось вызывать еще одну машину МЧС, которая и спасла всех. Жители говорят, что дорогу им обещали сделать еще в 2018 году.
Галерея
В группе «Алексин Сейчас» алексинцы комментируют:
– Они приехали спасать тех, кто приехал спасать тех, кто приехал спасать…
– Чему вы так удивляетесь? Такая ситуация почти в каждой деревне в нашем районе, да и в области, наверное (так далеко не бывала). Деревня Павлово, что в метре от Петровки, — вот точно то же самое, там даже не приехали спасать тех, кто приехал спасать тех, кто приехал спасать…
Зимой скорая просто не проехала, от слова совсем, к счастью, человек не умер, в позапрошлом году пожарные весной не смогли проехать, просто повезло, что двое ребят, находящихся в этой деревне, служат в МЧС — потушили своими силами.
В прошлом году администрация пообещала договориться с кирпичным заводом об отсыпке дороги кирпичным боем. С нас собрали по 1000 руб. и сказали, что это не весь сбор, и в итоге запросили неподъемную для людей сумму – с каждого дома более 30 000 руб. А воз и ныне там…
Зимой скорая просто не проехала, от слова совсем, к счастью, человек не умер, в позапрошлом году пожарные весной не смогли проехать, просто повезло, что двое ребят, находящихся в этой деревне, служат в МЧС — потушили своими силами.
В прошлом году администрация пообещала договориться с кирпичным заводом об отсыпке дороги кирпичным боем. С нас собрали по 1000 руб. и сказали, что это не весь сбор, и в итоге запросили неподъемную для людей сумму – с каждого дома более 30 000 руб. А воз и ныне там…
Другие статьи по темам