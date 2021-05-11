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В Тульской области приехавшая на вызов скорая застряла в грязи, ее пытались вытащить пожарные и тоже застряли
Фото Татьяны Семеньковой.

В Тульской области приехавшая на вызов скорая застряла в грязи, ее пытались вытащить пожарные и тоже застряли

Местные жители выложили фото в социальные сети.

ЧП случилось в поселке Авангард Алексинского района 9 мая. Приехавшая на вызов скорая застряла в дорожной хляби. Машину, по словам местных жителей, пытались вытащить пожарные, и тоже увязли. Пришлось вызывать еще одну машину МЧС, которая и спасла всех. Жители говорят, что дорогу им обещали сделать еще в 2018 году.

 

В группе «Алексин Сейчас» алексинцы комментируют:

Евгений Гаврилюк:

– Они приехали спасать тех, кто приехал спасать тех, кто приехал спасать…

 
– Чему вы так удивляетесь? Такая ситуация почти в каждой деревне в нашем районе, да и в области, наверное (так далеко не бывала). Деревня Павлово, что в метре от Петровки, — вот точно то же самое, там даже не приехали спасать тех, кто приехал спасать тех, кто приехал спасать…
Зимой скорая просто не проехала, от слова совсем, к счастью, человек не умер, в позапрошлом году пожарные весной не смогли проехать, просто повезло, что двое ребят, находящихся в этой деревне, служат в МЧС — потушили своими силами.
В прошлом году администрация пообещала договориться с кирпичным заводом об отсыпке дороги кирпичным боем. С нас собрали по 1000 руб. и сказали, что это не весь сбор, и в итоге запросили неподъемную для людей сумму – с каждого дома более 30 000 руб. А воз и ныне там…

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:37 +9
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Место
Тульская областьАлексинский район

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