В Тульской области приехавшая на вызов скорая застряла в грязи, ее пытались вытащить пожарные и тоже застряли

– Чему вы так удивляетесь? Такая ситуация почти в каждой деревне в нашем районе, да и в области, наверное (так далеко не бывала). Деревня Павлово, что в метре от Петровки, — вот точно то же самое, там даже не приехали спасать тех, кто приехал спасать тех, кто приехал спасать…

Зимой скорая просто не проехала, от слова совсем, к счастью, человек не умер, в позапрошлом году пожарные весной не смогли проехать, просто повезло, что двое ребят, находящихся в этой деревне, служат в МЧС — потушили своими силами.

В прошлом году администрация пообещала договориться с кирпичным заводом об отсыпке дороги кирпичным боем. С нас собрали по 1000 руб. и сказали, что это не весь сбор, и в итоге запросили неподъемную для людей сумму – с каждого дома более 30 000 руб. А воз и ныне там…