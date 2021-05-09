«Арсенал» – «Рубин»: игра разделилась на до и после

Текст Сергея Малютина.

За два тура до конца сезона «Арсенал» и «Рубин» решают абсолютно разные задачи. Оружейники продолжают бороться за выживание, а казанцы стараются как можно выше забраться в зону еврокубков. Оба этих факта намекали на то, что нас ждет бескомпромиссная игра. По накалу страстей она не должна была уступать матчу предыдущего тура со «Спартаком». Единственное, что отличало эту встречу от поединка с московским клубом, так это погода: весь день в Туле шел проливной дождь, который существенно повлиял на качество газона.

Несмотря на сложные погодные условия, на трибунах Центрального стадиона собралось более 6 тысяч болельщиков. Необходимо отдать должное организаторам встречи, которые невзирая на ливень устроили праздник в фан-зоне у красно-желтого мяча. Песни военных лет, выступление группы поддержки, хоккей, сладкие подарки, футбол стали приятным аперитивом.

Что до основного блюда, то оно сначала показалось вкусным деликатесом, но когда его распробовали, оказалось, что шеф-повар своими нестандартными действиями и большим числом пряностей загубил кулинарный шедевр. От метафор перейдем к игре.

Первые пятнадцать минут остались за казанцами: команда охотно бежала вперед, и тулякам пришлось несладко в своей штрафной. На 7-й минуте Зуев классно прошел по флангу и прострелил на Деспотовича, в последний момент опасный пас на форварда прервал Беляев.

Спустя минуту главный арбитр Кирилл Левников указал на одиннадцатиметровую отметку якобы за фол на Мусаеве. Однако после просмотра VAR пенальти в ворота Шамова отменили.

Это был не звонок для «Арсенала», а удар в колокол, благо футболисты его услышали и стремительно начали исправлять ситуацию, забрав инициативу в свои руки. Отличный момент, чтобы забить, на 17-й минуте упустил Джорджевич. Ткачев классно скинул мяч на Луку, и тот плотно пробил с линии штрафной, Дюпин пусть и не с первой попытки, но забрал мяч себе.

Правда, уже в следующей атаке вратарь гостей был бессилен. Ткачев оказался первым на подборе у штрафной «Рубина», сделал шикарный пас на дальнюю штангу, где Хлусевич аккуратно в одно касание уложил мяч в ближний угол, – 1:0.

Но это еще не всё. Через несколько минут Хлусевич записал на свой счет голевую передачу. Даниил обыграл Мусаева на правом фланге и навесил к линии вратарской, где Джорджевич в падении опередил Бегича и отправил мяч в сетку – 2:0.

Два гола раскрепостили подопечных Дмитрия Парфенова, которые каждые пять минут устраивали «пожар» в штрафной «Рубина». Забить третий и таким образом убить всю интригу в матче мог в концовке первого тайма Джорджевич. На 37-й минуте Хлусевич на углу штрафной обыграл трех казанских футболистов и скинул мяч в центр — Лука в нескольких сантиметрах разминулся с мячом.

«Арсенал» ушел на перерыв с огромным преимуществом, ведя в счете 2:0. Что было дальше, сложно объяснить.

Сразу скажем, что мы никого не оправдываем, а просто смотрим на факты. Во втором тайме футбола было мало, поэтому предлагаем заострить внимание на отдельных эпизодах, которые стали ключевыми.

Свой первый гол казанский клуб забил с неоднозначного пенальти. На повторах видно, как Ткачев цепляет за футболку Старфельта. И да, вторая желтая карточка, которая впоследствии стала красной, ему тоже была показана верно.

Однако есть очень хорошая футбольная мудрость – в футболе мелочей не бывает. Давайте отмотаем момент с пенальти и посмотрим, с чего всё началось. Самые внимательные обратят внимание на то, что футболист «Рубина» неправильно ввел мяч из-за боковой. На картинке видно, что на 47-й минуте Григалава выбивает мяч в аут в районе центрального круга, его берет игрок казанского клуба и пытается ввести с нужной точки. Но партнеры его остановили, и аут бросил Бегич чуть ли не от углового флажка. Вы спросите, что в этом такого? Дело в том, что хорватский защитник соперника дал своей команде преимущество, так как вводил мяч в свободную зону, где не было никого из арсенальцев. Если бы мяч бросался с правильной точки, игроки «Рубина» столкнулись бы с прессингом футболистов «Арсенала» и вряд ли спокойно довели мяч до штрафной.

О нарушении правил активно сигнализировал Парфенов, но ни помощники, ни резервный, ни главный арбитр не обратили на это внимание. Может быть, это и мелочь, но в итоге она привела к штрафному, который завершился одиннадцатиметровым.

Егор Шамов угадал направление удара Деспотовича, но спасти команду не смог – 2:1. На этом беды «Арсенала» на закончились, на 57-й минуте не смог продолжить игру Бурлак. Судя по тому, как он покидал поле, Тараса до конца сезона мы не увидим.

Следующий эпизод стоит разбить на две части. Во-первых, оставшись вдевятером (Ткачева удалили, а Сокол еще не вышел вместо Бурлака), «Арсенал» зачем-то побежал в атаку, которая в итоге закончилась выходом фактически один на один Макарова с Шамовым. Однако гол полузащитника «Рубина» был засчитан не сразу.

Эпизоду со взятием ворот предшествовал момент, где Деспотович попал локтем в лицо Беляеву.

Это долго рассматривал VAR, но при этом нарушений правил со стороны форварда гостей так и не увидел. Давайте еще раз пересмотрим трансляцию и обратим внимание на качество картинки. Оно, прям скажем, не самое лучшее. Как Левников или арбитры VAR на ней хоть что-то могли разглядеть? В многочисленных повторах мы так и не увидели нужного ракурса, где можно со стопроцентной уверенностью сказать, был фол или нет. При этом есть хорошая картинка с обратной камеры, где видно, как локоть Деспотовича попадает в голову Беляеву.

Кстати, несколько недель назад в похожем эпизоде в кубковом матче с ЦСКА арбитр Михаил Вилков, которого сейчас пожизненно отстранили от судейства, показал вторую желтую Луценко и удалил его.

Если у вас создалось впечатление, что мы стараемся оправдать «Арсенал», вы ошибаетесь. Лишний раз обращаем внимание, что арбитры трактуют и судят одинаковые эпизоды совершенно по-разному. Это касается не только матчей тульского клуба. Хочется понять, на основании какой логики и каких правил арбитры принимают те или иные решения? И еще пару слов про VAR: зачем нашему чемпионату нужны такие видеопросмотры, на которых ничего не видно?

Вернемся к матчу. На 64-й минуте Хлусевич вновь обыграл защитников «Рубина» и прострелил на дальнюю штангу, где оставшийся в гордом одиночестве Лука не сумел перевести мяч в сетку ворот Дюпина.

А дальше вы сами всё знаете. Сначала Старфельт забил после углового, а затем точку в этом поединке поставил Костюков – 2:4. «Рубин» совершил фантастический камбэк и продолжил вести борьбу за попадание в еврокубки.

Что касается «Арсенала», то для попадания в стыки необходимо победить «Уфу» на их поле или болеть за казанцев в игре с «Ротором». Развязка уже близка.