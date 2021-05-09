Смотрим парад в Туле: прямая трансляция

На параде Победы торжественным маршем пройдут расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, регионального ГУ МЧС и Тульского спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, Суворовского училища, военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» и т. д. Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

Также трансляцию парада можно смотреть в прямом эфире на телеканале «Первый Тульский» и в группе правительства Тульской области «ВКонтакте».

На параде работает наш фотограф Дмитрий Дзюбин, репортаж – скоро на Myslo.