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Смотрим парад в Туле: прямая трансляция

Смотрим парад в Туле: прямая трансляция

Начало в 10.00.

На параде Победы торжественным маршем пройдут расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, регионального ГУ МЧС и Тульского спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, Суворовского училища, военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» и т. д. Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

Смотрим трансляцию!

Также трансляцию парада можно смотреть в прямом эфире на телеканале «Первый Тульский» и в группе правительства Тульской области «ВКонтакте»

На параде работает наш фотограф Дмитрий Дзюбин, репортаж – скоро на Myslo.

 

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