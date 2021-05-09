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Молодые специалисты Тулачермета и артисты областной филармонии исполнили для ветеранов песни Победы

Молодые специалисты Тулачермета и артисты областной филармонии исполнили для ветеранов песни Победы

Только выступали сотрудники предприятия не на сцене, а прямо под окнами тульских многоэтажек.

«Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой…» — под знакомую многим мелодию молодые специалисты затянули первый куплет известной военной песни. 

Так в преддверии праздника 9 мая сотрудники АО «Тулачермет» поздравили ветеранов предприятия, которые прошли Великую Отечественную войну, – Сергея Митрофановича Тарасенко и Владимира Дмитриевича Коняшкина. Вместе с артистами Тульской областной филармонии молодые специалисты завода исполнили днвять песен Победы. Визиту гостей герои войны были очень рады. Такое поздравление — знак глубочайшей признательности перед поколением, которому пришлось не только спасти мир от фашистской угрозы, но и восстанавливать мирную жизнь из руин.

На предприятии АО «Тулачермет» всегда поддерживали и заботились о ветеранах Великой Отечественной. Внимание и заботу они получают не только в День Победы, подарки и денежные выплаты от предприятия ветеранам выплачивают ко всем значимым датам, например к Новому году и Дню металлурга.



К сожалению, героических представителей этого поколения с каждым годом становится всё меньше. В канун священного праздника, Дня Победы, ушли из жизни два ветерана-металлурга — Владимир Старцев и Михаил Кретов. Память о них навсегда останется в сердцах тех, за чью жизнь они сражались в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня в совете ветеранов предприятия осталось лишь трое участников Великой Отечественной войны, шесть малолетних узников концлагерей и 45 тружеников тыла. Все они получили ко Дню Победы денежные выплаты и подарочные продуктовые наборы. Их подвиг не должен быть забыт!
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Молодые специалисты Тулачермета и артисты областной филармонии исполнили для ветеранов песни Победы, Фото: 1
Молодые специалисты Тулачермета и артисты областной филармонии исполнили для ветеранов песни Победы, Фото: 2
Молодые специалисты Тулачермета и артисты областной филармонии исполнили для ветеранов песни Победы, Фото: 3
Молодые специалисты Тулачермета и артисты областной филармонии исполнили для ветеранов песни Победы, Фото: 4
Молодые специалисты Тулачермета и артисты областной филармонии исполнили для ветеранов песни Победы, Фото: 5
Молодые специалисты Тулачермета и артисты областной филармонии исполнили для ветеранов песни Победы, Фото: 6
Молодые специалисты Тулачермета и артисты областной филармонии исполнили для ветеранов песни Победы, Фото: 7
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