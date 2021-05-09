Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 мая в городе-герое Туле начались торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На площади Победы состоялась церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню.

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны.

Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Затем глава региона возложил цветы к постаментам городов-героев.