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Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы

9 мая в городе-герое Туле начались торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На площади Победы состоялась церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню.

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны.

Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Затем глава региона возложил цветы к постаментам городов-героев.

Сюжет: День Победы - 2021
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