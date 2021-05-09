Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы
9 мая в городе-герое Туле начались торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На площади Победы состоялась церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню.
В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны.
Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
Затем глава региона возложил цветы к постаментам городов-героев.
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