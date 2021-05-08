Метеопредупреждение: порывистый ветер в Туле сохранится до утра 9 мая

А вот окончания дождей и вовсе стоит ожидать не раньше понедельника.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 8 мая и ночью 9 мая на территории Тульской области местами ожидается усиление южного ветра до 12-17 м/с, местами сильный дождь.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01, с мобильного – 112 или 101.