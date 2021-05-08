новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение: порывистый ветер в Туле сохранится до утра 9 мая

Метеопредупреждение: порывистый ветер в Туле сохранится до утра 9 мая

А вот окончания дождей и вовсе стоит ожидать не раньше понедельника.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 8 мая и ночью 9 мая на территории Тульской области местами ожидается усиление южного ветра до 12-17 м/с, местами сильный дождь.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01, с мобильного – 112 или 101.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:07 +4
Другие статьи по темам
Событие
метеопредупреждениесильный ветердожди
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 51 новый случай и 5 смертей
Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 51 новый случай и 5 смертей
«Лаборатории города – 2026»: тулякам расскажут, как создать популярные общественные пространства
«Лаборатории города – 2026»: тулякам расскажут, как создать популярные общественные пространства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.