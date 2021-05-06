Парад Победы в Туле завершится полетом «Русских витязей»

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Вчера, 5 мая, в Туле состоялось очередное оперативное совещание под руководством губернатора региона Алексея Дюмина.

В ходе совещания председатель комитета Тульской области по региональной безопасности Сергей Косов доложил, что 4 и 5 мая проведены совместные тренировки пеших колонн и механизированной техники на площади Ленина. Генеральная репетиция военного парада пройдет 7 мая.

А 9 Мая, после окончания парада Победы, в 11.20 над Тулой пролетит авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи».

Кроме этого министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник доложил о замене стел на въездах в Тульскую область. По словам министра, на дорогах федерального значения Тульской области размещены шесть въездных стел. Три из них были заменены в 2017-2019 годах. В текущем году будут заменены три стелы на федеральных трассах и одна на региональной дороге, а также установят две новых. До конца мая министерство совместно с муниципалитетами приведет в порядок все стелы на въездах в Тульскую область.