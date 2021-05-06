В Веневском районе задержали подозреваемых в нападениях на автозаправки

Фото: УМВД России по Тульской области.

На одну и ту же станцию злоумышленники наведывались дважды.

В Тульской области полицейские установили подозреваемых в разбое, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В первом случае поздней ночью на 140-м километре автодороги «Дон» один из подозреваемых сначала распылил в направлении женщины-оператора содержимое газового баллончика, а затем ворвался в кассовое помещение. Там он потребовал денежные средства, держа в руке, предположительно, топор. Потерпевшая выполнила требование и отдала наличность. Нанесенный ущерб составил 45 тысяч рублей.

Во втором случае похитители дважды с разницей в несколько недель врывались в ночное время в помещение заправочного комплекса на 146-м километре на той же трассе «Дон», забирая из кассового аппарата денежные средства. Нанесенный ущерб составил 70 и 11 тысяч рублей соответственно.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УМВД России по Тульской области и отдела МВД России по Веневскому району получили информацию, что к преступлению может быть причастен житель одной из деревень, расположенных поблизости. Эта версия при проверке получила подтверждение. Ранее судимый и безработный 28-летний мужчина был задержан у себя дома. При проведении следственных действий он признался во всех трех разбоях, совершенных вместе с подельником.

Второго подозреваемого – 34-летнего ранее судимого и неработающего жителя Московской области – задержали также по месту жительства.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу.