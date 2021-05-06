Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 6 мая, в ближайшие три часа в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. Непогода сохранится до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.