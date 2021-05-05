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Владимир Путин наградил 12 тульских медиков Орденом Пирогова

Владимир Путин наградил 12 тульских медиков Орденом Пирогова

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, Орденом Пирогова награждены:

  1. Головченко Виталий Александрович - врач Тульской областной клинической больницы №2 им. Л.Н. Толстого;
  2. Демина Татьяна Павловна - старшая медицинская сестра Тульской областной клинической больницы;
  3. Макарова Татьяна Борисовна - заведующий отделом Новомосковской городской клинической больницы;
  4. Осипова Юлия Викторовна - заведующий отделением Новомосковской городской клинической больницы;
  5. Пахомова Татьяна Геннадьевна - медицинская сестра Новомосковской городской клинической больницы;
  6. Пащенко Елена Александровна - заведующий отделением Щекинской районной больницы;
  7. Плоская Екатерина Александровна – заведующий отделением Государственного учреждения здравоохранения «Алексинская районная больница №1 имени профессора В.Ф. Снегирёва»;
  8. Попкова Екатерина Владимировна - старшая медицинская сестра Городской больницы №11 г. Тулы;
  9. Рогова Елена Олеговна - врач Богородицкой центральной районной больницы;
  10. Рогульская Вероника Владимировна - заведующий отделением Тульской областной клинической больницы;
  11. Савищева Юлия Петровна - старшая медицинская сестра Тульской областной клинической больницы;
  12. Соколова Татьяна Борисовна - медицинская сестра Тульского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Орденом Пирогова награждены:

  • Дашкина Ирина Владимировна – начальник Щекинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области;
  • Михалюк Николай Степанович – начальник Новомосковского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области;
  • Носова Людмила Васильевна – заместитель начальника Новомосковского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области.

Кроме того, Распоряжением Владимира Путина «О поощрении» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Сиунову Игорю Юрьевичу, заместителю министра – директору департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных с высокой наградой.

 

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 22:07 −5
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