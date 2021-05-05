Владимир Путин наградил 12 тульских медиков Орденом Пирогова

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, Орденом Пирогова награждены:

Головченко Виталий Александрович - врач Тульской областной клинической больницы №2 им. Л.Н. Толстого; Демина Татьяна Павловна - старшая медицинская сестра Тульской областной клинической больницы; Макарова Татьяна Борисовна - заведующий отделом Новомосковской городской клинической больницы; Осипова Юлия Викторовна - заведующий отделением Новомосковской городской клинической больницы; Пахомова Татьяна Геннадьевна - медицинская сестра Новомосковской городской клинической больницы; Пащенко Елена Александровна - заведующий отделением Щекинской районной больницы; Плоская Екатерина Александровна – заведующий отделением Государственного учреждения здравоохранения «Алексинская районная больница №1 имени профессора В.Ф. Снегирёва»; Попкова Екатерина Владимировна - старшая медицинская сестра Городской больницы №11 г. Тулы; Рогова Елена Олеговна - врач Богородицкой центральной районной больницы; Рогульская Вероника Владимировна - заведующий отделением Тульской областной клинической больницы; Савищева Юлия Петровна - старшая медицинская сестра Тульской областной клинической больницы; Соколова Татьяна Борисовна - медицинская сестра Тульского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Орденом Пирогова награждены:

Дашкина Ирина Владимировна – начальник Щекинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области;

Михалюк Николай Степанович – начальник Новомосковского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области;

Носова Людмила Васильевна – заместитель начальника Новомосковского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области.

Кроме того, Распоряжением Владимира Путина «О поощрении» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Сиунову Игорю Юрьевичу, заместителю министра – директору департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.



Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных с высокой наградой.