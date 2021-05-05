Депутаты Тульской гордумы вместе с жителями спели «День Победы» на Казанской набережной

Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

Акция #СпойДеньПобеды призвана напомнить всем о героизме наших предков, которые в тылу и на фронте ковали Победу.

Напомнить о подвиге отцов, дедов и прадедов – с такой целью в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутаты Тульской городской Думы, школьной городской думы, жители и гости города вышли сегодня на набережную в рамках патриотической акции #СпойДеньПобеды. Участники акции встретились в самом сердце Тулы, на Казанской набережной, где более сотни туляков подхватили слова легендарной песни «День Победы».

– Акция #СпойДеньПобеды призвана напомнить всем о героизме наших предков, которые в тылу и на фронте ковали Победу – ту самую, одну на всех. Никаких слов не хватит, чтобы описать благодарность нашим героям за их подвиг, гордость за них, – отметила по окончании акции Ольга Слюсарева. – Множество песен о войне, написанных в годы Великой Отечественной и после нее, стали народными. Их знают и любят все от мала до велика. Сегодня мы с большой гордостью исполнили легендарную песню «День Победы», давно ставшую гимном 9 Мая, гимном стойкости и мужеству советского народа. Очень здорово, что в акции приняли участие молодые люди и совсем юные туляки. Это говорит о том, что сколько бы времени ни прошло с того памятного дня, подвиг героев не сотрется из нашей памяти никогда. Спасибо всем, кто присоединился к нашей акции. С наступающим Днем Победы!

– Нам нравится много военных песен, но «День Победы» – особенная. Для всех нас большая честь и ответственность быть потомками поколения победителей. Мы гордимся теми, кто подарил нам мирное небо над головой, – отметили депутаты школьной городской думы Полина Шарикова и Антон Баранов.

Анастасия Дементьева – День Победы – самый главный праздник нашей страны. В каждой семье из поколения в поколение передаются истории о подвигах наших прадедов, дедов и бабушек в годы Великой Отечественной войны. Участвуя в сегодняшней акции, мы еще раз прикоснулись к истории и отдали дань памяти подвигу героев, – прокомментировала Анастасия Дементьева.

Владимир Тимаков – В годы Великой Отечественной войны песня вела солдат в бой, согревала на привалах, давала силы жить и сражаться с врагом. Как писал в своем стихотворении «Только на фронте» поэт Василий Лебедев-Кумач: «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне». Поэтому депутаты Тульской городской Думы инициировали такую замечательную музыкальную патриотическую акцию. Низкий поклон всем ветеранам, вечная память тем, кого уже с нами нет, – сказал Владимир Тимаков.

Ольга Фадеева – Для меня и моей семьи День Победы – святой праздник. Ветеранов осталось не так много, поэтому важно поддерживать их во всем, уделять пристальное внимание каждому. Акция #СпойДеньПобеды – дань памяти всем героям Великой Отечественной войны. Рада, что к нашему мероприятию присоединилось такое количество людей, – поделилась своим мнением Ольга Фадеева.

Посмотреть видеоролик, посвященный акции #СпойДеньПобеды, можно в социальных сетях Тульской городской Думы.

Тульская городская Дума выражает большую благодарность творческим коллективам Городского концертного зала, поддержавшим музыкальным сопровождением акцию #СпойДеньПобеды, и всем жителям и гостям Тулы, присоединившимся к ней.