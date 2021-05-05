В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов

По словам главы городской администрации, на ул. Металлургов наконец-то решат вопрос отведения воды с проезжей части.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в областном центре начали ремонт улиц Октябрьской и Металлургов. Ход работ проконтролировал глава городской администрации Дмитрий Миляев.

По его словам, из-за погодных сюрпризов ремонт начался сравнительно недавно. Готовность ул. Металлургов на данный момент оценивается в 3%, а ул. Октябрьской – в 15%.

Ремонт на обеих улицах планируют завершить к сентябрю этого года. Общая стоимость работ – более 400 млн рублей.

Дмитрий Миляев напомнил, что это две важные магистрали города и проводимые здесь работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — не просто ремонт дорожного полотна, это комплексные мероприятия по замене тротуаров, остановочных павильонов, созданию велодорожек и более эстетичного вида улиц.

Ремонт ул. Металлургов напрашивался давно. Она в действительно плохом состоянии, в администрацию неоднократно поступали жалобы, в том числе по поводу водоотведения с проезжей части, которую сильно заливает после дождя. Теперь этот вопрос будет решен.

Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы:

Дмитрий Миляев – Тула – активный участник национального проекта «Безопасные качественные дороги». За время его реализации, с учетом объектов текущего года, комплексный ремонт коснулся почти 50 участков дорог общей протяженностью более 65 км. На эти нужды направлено свыше 2 млрд рублей. В этом году у нас два крупных объекта – улицы Октябрьская и Металлургов. И мы намерены двигаться дальше: у нас есть подготовленная проектно-сметная документация на новые улицы.

Улицы Октябрьская и Металлургов – одни из основных магистральных улиц Тулы. По ним осуществляется интенсивное движение транспортных средств и трамваев.

В ходе комплексного ремонта на ул. Октябрьской будут выполнены следующие работы: ремонт покрытия проезжей части, установка бортовых камней, ремонт смотровых колодцев, ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы, ремонт покрытия тротуаров с обустройством остановочных площадок и установкой остановочных павильонов, обустройство технических средств организации дорожного движения.

Протяженность ремонтируемого участка — 5,513 км, площадь ремонтируемого дорожного покрытия — 141,5 тыс. кв. м. В настоящее время ведутся работы по фрезерованию дорожного покрытия, съездов и примыканий, ремонт подпорных стенок, монтаж бортовых дорожных и тротуарных камней, разборка изношенного тротуарного покрытия.

В ходе комплексного ремонта на ул. Металлургов будут выполнены следующие работы: ремонт покрытия проезжей части, установка бортовых камней, ремонт смотровых колодцев, ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы, ремонт покрытия тротуаров с обустройством остановочных площадок и установкой остановочных павильонов, обустройство технических средств организации дорожного движения, а также решен вопрос отведения воды с проезжей части.