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В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов

В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов

По словам главы городской администрации, на ул. Металлургов наконец-то решат вопрос отведения воды с проезжей части.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в областном центре начали ремонт улиц Октябрьской и Металлургов. Ход работ проконтролировал глава городской администрации Дмитрий Миляев.
 
 
По его словам, из-за погодных сюрпризов ремонт начался сравнительно недавно. Готовность ул. Металлургов на данный момент оценивается в 3%, а ул. Октябрьской – в 15%. 
 
 
Ремонт на обеих улицах планируют завершить к сентябрю этого года. Общая стоимость работ – более 400 млн рублей.
 
Дмитрий Миляев напомнил, что это две важные магистрали города и проводимые здесь работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — не просто ремонт дорожного полотна, это комплексные мероприятия по замене тротуаров, остановочных павильонов, созданию велодорожек и более эстетичного вида улиц.
 
 
Ремонт ул. Металлургов напрашивался давно. Она в действительно плохом состоянии, в администрацию неоднократно поступали жалобы, в том числе по поводу водоотведения с проезжей части, которую сильно заливает после дождя. Теперь этот вопрос будет решен.
 
Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы:
 
Дмитрий Миляев

Дмитрий Миляев

– Тула – активный участник национального проекта «Безопасные качественные дороги». За время его реализации, с учетом объектов текущего года, комплексный ремонт коснулся почти 50 участков дорог общей протяженностью более 65 км. На эти нужды направлено свыше 2 млрд рублей. В этом году у нас два крупных объекта – улицы Октябрьская и Металлургов. И мы намерены двигаться дальше: у нас есть подготовленная проектно-сметная документация на новые улицы.
 
 
Улицы Октябрьская и Металлургов – одни из основных магистральных улиц Тулы. По ним осуществляется интенсивное движение транспортных средств и трамваев.
 
 
 

В ходе комплексного ремонта на ул. Октябрьской будут выполнены следующие работы: ремонт покрытия проезжей части, установка бортовых камней, ремонт смотровых колодцев, ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы, ремонт покрытия тротуаров с обустройством остановочных площадок и установкой остановочных павильонов, обустройство технических средств организации дорожного движения.
 
 
Протяженность ремонтируемого участка — 5,513 км, площадь ремонтируемого дорожного покрытия — 141,5 тыс. кв. м.
 
В настоящее время ведутся работы по фрезерованию дорожного покрытия, съездов и примыканий, ремонт подпорных стенок, монтаж бортовых дорожных и тротуарных камней, разборка изношенного тротуарного покрытия. 
 
 
 

В ходе комплексного ремонта на ул. Металлургов будут выполнены следующие работы: ремонт покрытия проезжей части, установка бортовых камней, ремонт смотровых колодцев, ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы, ремонт покрытия тротуаров с обустройством остановочных площадок и установкой остановочных павильонов, обустройство технических средств организации дорожного движения, а также решен вопрос отведения воды с проезжей части.
 
 
Протяженность ремонтируемого участка — 3,97 км, площадь ремонтируемого дорожного покрытия — 63 тыс. кв. м.
 
В настоящее время ведутся работы по фрезерованию дорожного покрытия, съездов и примыканий.

 

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В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 1
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 2
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 3
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 4
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 5
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 6
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 7
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 8
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 9
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 10
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 11
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 12
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 13
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 14
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 15
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 16
В Туле начали ремонт дорог на ул. Октябрьской и ул. Металлургов, Фото: 17
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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