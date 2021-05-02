В Тульской области в 2,5 раза увеличили площадь земель, выдаваемых фермерам

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В статью 2.1 Закона «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых в Тульской области» внесены изменения. Это сделано для упорядочения и совершенствования оборота земельных участков сельхозназначения, выдаваемых крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Теперь максимальный размер такого участка увеличен в 2,5 раза – с 200 до 500 га. Это поможет фермерам работать эффективнее, а также вовлекать государственные и муниципальные земли сельскохозяйственного назначения в гражданско-правовой оборот. Предельный максимальный и минимальный размеры участков устанавливаются в отношении одного земельного участка.