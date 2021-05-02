новости
новости
Регистрация
В Тульской области в 2,5 раза увеличили площадь земель, выдаваемых фермерам
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области в 2,5 раза увеличили площадь земель, выдаваемых фермерам

Соответствующий региональный закон подписал губернатор Алексей Дюмин.

В статью 2.1 Закона «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых в Тульской области» внесены изменения. Это сделано для упорядочения и совершенствования оборота земельных участков сельхозназначения, выдаваемых крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Теперь максимальный размер такого участка увеличен в 2,5 раза – с 200 до 500 га. Это поможет фермерам работать эффективнее, а также вовлекать государственные и муниципальные земли сельскохозяйственного назначения в гражданско-правовой оборот. Предельный максимальный и минимальный размеры участков устанавливаются в отношении одного земельного участка.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиЗакон Тульской областивыдача земли фермерамфермерские хозяйства
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы после столкновения с «Нивой» опрокинулся реанимобиль
В центре Тулы после столкновения с «Нивой» опрокинулся реанимобиль
В тульских парках торжественно открыли весенне-летний сезон
В тульских парках торжественно открыли весенне-летний сезон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.