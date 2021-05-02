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В центре Тулы после столкновения с «Нивой» опрокинулся реанимобиль

В центре Тулы после столкновения с «Нивой» опрокинулся реанимобиль

Авария произошла на проспекте Ленина, в районе дома № 40.

Как сообщают очевидцы, примерно в 20.20 на проспекте Ленина в Туле произошла авария с участием реанимобиля скорой помощи и отечественной «Нивы».

По предварительным данным, микроавтобус Ford выезжал на перекрёсток, где в него врезалась «Нива». Двигался ли реанимобиль со спецсигналами, не уточняется. По предварительным данным, пострадали два человека.

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