В центре Тулы после столкновения с «Нивой» опрокинулся реанимобиль

Как сообщают очевидцы, примерно в 20.20 на проспекте Ленина в Туле произошла авария с участием реанимобиля скорой помощи и отечественной «Нивы».

По предварительным данным, микроавтобус Ford выезжал на перекрёсток, где в него врезалась «Нива». Двигался ли реанимобиль со спецсигналами, не уточняется. По предварительным данным, пострадали два человека.