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В тульских парках торжественно открыли весенне-летний сезон
Фото: tulskieparki.ru

В тульских парках торжественно открыли весенне-летний сезон

Для туляков и гостей города прошли эстрадные и классические концерты, весёлые игры и мастер-классы.

Впервые в Центральном парке прошел музыкально-танцевальный фестиваль ZUMBA. Девять коллективов из трёх регионов России боролись за звание самой артистичной команды. Четыре часа танцевальных состязаний пролетели на одном дыхании, а заслуженную победу одержали танцоры из Калуги.

На главной эстраде парка прошло шоу мыльных пузырей от Ольги Колпаковой. Затем для туляков выступила Оксана Мокверашвили, известная под псевдонимом Леди Ксю, народный цыганский коллектив «Ягори», вокальная тульская группа «Тоника», фольклорный ансамбль «Смородина», а также кавер-группа «Пряник Band». После концерта состоялось пиротехническое шоу.

На фонтанной площади все желающие смогли познакомиться с работами тульских мастеров и приобрести игрушки ручной работы, стеклянные фигурки, чеканку и леденцы на палочках.

В скейт-парке прошли показательные выступления от мастеров жанра – мастер-класс от экстремалов не оставили равнодушными и детей, и взрослых.

Для гостей всех возрастов были организованы подвижные игры и мастер-классы, звучали музыкальные композиции в исполнении квартета «Легенда» и струнного ансамбля «El Classic» театрально – концертного центра «Эрмитаж».

1 мая был дан старт работы весенне-летнего сезона работы аллеи детских аттракционов. Кроме того, развлекательные программы прошли в Комсомольском и Пролетарском парках.

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