Гендиректор Туламашзавода наградил лучших сотрудников предприятия

Туляки испокон веков славили Россию оружейным мастерством. Большой вклад в развитие оружейного производства и укрепление оборонной мощи государства внесли сотрудники АО «АК «Туламашзавод».

Сегодня на предприятии в преддверии Праздника Весны и Труда состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию тех, кто своим трудом не просто достигает важных показателей, а делает это со всей душой, вкладывая частичку себя в процветание родного завода, города, региона и страны.

— Это день тех, кто вооружает армию, строит жилье, сеет, пашет, кормит всех нас, — обратился к собравшимся генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» Евгений Дронов. — Вот уже 10 лет мы ежегодно прирастаем в объемах производства на 10%. Единственные в Туле и одни из немногих в России, кто уже выполнил поручение Президента довести выпуск продукции гражданского назначения до 30% от общего объема. Этой цифры необходимо достичь к 2025 году, а мы перешагнули 30-процентную отметку уже сейчас. Нам предстоит еще много работы и над номенклатурой, и над качеством, и над ценой изделий, но мы пройдем этот путь и добьемся нужных результатов.

Достаточно много было сделано для экологии. Только за последнее время предприятие потратило на это 700 млн рублей. Нужно, чтобы мы все снова могли дышать чистым воздухом, купаться в чистой Упе и пить чистую воду. Сотни миллионов рублей, вложенных в экологические проекты, уже окупились и даже позволяют экономить. Уменьшились выбросы в атмосферу, полностью прекратились сбросы в Упу, очистилась территория предприятия.

Что касается уровня оплаты труда, то сейчас средняя зарплата составляет 56 тысяч рублей. Наша задача до конца года — еще ее увеличить, и на этом мы останавливаться не будем.

Всех этих результатов мы достигли только благодаря вам — тем, кто работает за станками, руководит участками, подразделениями, создает новые изделия. И ваш труд не остается незамеченным — Президент РФ Владимир Путин буквально на днях подписал указ о награждении наших сотрудников: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — заместителя гендиректора по информационным технологиям Алексея Воробьева и оператора станков с программным управлением 6 разряда цеха № 3 Машпроизводства-2 Алексея Серегина.

Приказом главы государства почетным званием «Заслуженный машиностроитель РФ» награждены: заместитель директора по производству ИТО-Туламаш Игорь Богатырев, фрезеровщик 5 разряда механосборочного цеха № 1 Машпроизводства-1 Туламашзавода Николай Манохин, начальник лаборатории неразрушающего и рентгеновского контроля отдела главного металлурга конструкторско-технологического центра завода Ольга Ходокова.

Евгений Дронов поздравил награжденных и пожелал им дальнейших успехов.

На фото Николай Манохин.

– Я сегодня пришел на работу как обычно, и вот час назад мне сообщили, что указом Президента я награжден почетным званием. Я даже пока еще не осознал этого, но бесконечно рад, что мои заслуги оценены, — отметил Николай Манохин.

На фото справа Алексей Серегин.

– На заводе работаю давно и очень рад получить столь высокую оценку своего труда. Это важно для каждого работника, когда его заслуги отмечают на таком уровне, — сказал Алексей Серегин.

На торжественном собрании были вручены медаль и нагрудный знак лауреата Всероссийского конкурса «Инженер года — 2020» по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Машиностроение» заместителю начальника Конструкторского отдела машпроизводств по специальным изделиям противовоздушной обороны Олегу Подгаевскому.

Олег Подгаевский — специалист высокой профессиональной квалификации, организатор и непосредственный участник конструкторской подготовки производства и сопровождения, выпускаемых и осваиваемых изделий артиллерийского вооружения калибра 30 мм. Идеолог конструкторских исследований и разработок, он постоянно занимается совершенствованием и модернизацией отдельных узлов и изделий в целом, направленных на улучшение тактико-технических характеристик артиллерийского вооружения. В работе использует новейшие достижения науки и техники, составляет и анализирует кинематические схемы, общие компоновки и теоретические увязки отдельных элементов конструкции с целью обеспечения надежности, увеличения долговечности работы узлов, улучшения их работоспособности, повышения качества и технологичности изготовления, снижения трудоемкости, тем самым повышая конкурентоспособность выпускаемых образцов вооружения АО «АК «Туламашзавод». Автор 58 опубликованных научных работ, в том числе 4 патентов РФ.

Вручили награды и ветеранам завода. Юрий Иванович Тягунов — ветеран труда, работал заместителем начальника цеха режущего инструмента инструментального производства. На заводе трудился с 1961 года, вел большую общественную работу, в течение 32 лет был секретарем партийной организации цеха.

– В 14 лет я пришел в 20-й цех слесарем и с того момента так и остался в нем. Конечно, благодаря коллективу цеха, его поддержке, советам старших коллег я вырос в мастера, а потом доработал до замначальника цеха. Получается, я заводу отдал большую часть своей жизни. Все тяжелые сложные детали для ракет и другой техники проходили через наш цех. И это отдельный повод гордиться им.

Жанета Петровна Моргунова на завод пришла в 1957 году наладчиком сварочных аппаратов, работала начальником лаборатории сварки. Принимала участие в освоении и запуске производства зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Каштан». Одна из немногих в стране женщин, награжденных медалью «300 лет Российскому флоту». Жанета Петровна очень гордится тем, что может причислять себя к морякам, ведь именно «Туламашзавод» выпускал орудия для Военно-Морского флота.

Жанете Моргуновой и Юрию Тягунову Евгений Дронов вручил почетные грамоты и ценные подарки.

В период нахлынувшей эпидемии коронавирусной инфекции медицинские работники завода проявили себя как команда единомышленников, преданных своему делу. Во многом благодаря их работе не было допущено приостановки деятельности предприятия.

Весь фельдшерский состав завода премирован в размере 10 000 рублей каждому: старший фельдшер, заведующая здравпунктом Ирина Девятиярова, фельдшеры — Марина Заводова и Андрей Полынкин, медсестра физиокабинета Марина Козлова и медсестра Галина Жданова.

Добрых слов удостоились работники предприятия, которые заняли первые места во всех категориях прошедшего в апреле конкурса профессионального мастерства среди рабочих холдинга «ТОР»:

Лучший по профессии токарь — Евгений Грушин, токарь механосборочного цеха № 4 Машпроизводства-2.

Лучший по профессии фрезеровщик — Евгений Сорокин, фрезеровщик механосборочного цеха № 3 Машпроизводства-2.

Лучший по профессии слесарь — Дмитрий Симонов, слесарь ИТО-Туламаш.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.