В Тульской области стартовал конкурс «Экобаттл». Главный приз – туристическая поездка в любую точку России!

Принять участие в конкурсе могут все желающие — экоактивисты и просто неравнодушные жители области.

Главное — собрать свою команду, готовую к выполнению различных заданий, так или иначе связанных с экологией, чистотой, порядком. В общем, конкурсантам придется реально поработать! Но приз того заслуживает: самых активных наградят туристической поездкой в любую точку России.

Старт «Экобаттлу» дали в поселке Плеханово на экологической акции, проведенной по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия»: в честь 80-летия Тульской оборонительной операции, которое мы будем отмечать в этом году, была заложена Аллея Памяти из саженцев лип.

Участниками мероприятия стали более ста человек. Это ребята из местного центра образования № 56, депутаты Тульской городской Думы, представители движения «Волонтеры Победы», а также активисты «Молодой Гвардии Единой России», реализующие экологические и патриотические проекты. Поддержку акции оказали центр охраны окружающей среды «Отрада» и благотворительный фонд «Территория добра».

— Место для Аллеи Памяти было выбрано не случайно — здесь расположено два детских сада, школа, почтовое отделение, продуктовый магазин, остановка общественного транспорта, — рассказывает один из организаторов акции, заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. — Очень надеюсь, что эта площадка станет любимым местом жителей поселка. В юбилейный, памятный год, когда наша любимая Тула отметит 80-летие героической обороны города, мы стараемся объединять экологическую пользу и патриотическую значимость.

Из поселка Плеханово на фронт были призваны 403 местных жителя, 230 многие из них не вернулись домой. В конце 1941 года в школе № 17 поселка Плеханово был организован госпиталь для раненых бойцов. В память об этих героических событиях в центре поселка установлен мемориал погибшим воинам, а в 1985 году был зажжен Вечный огонь. А сегодня заложена Аллея Памяти!

— Можно сказать, что сегодняшнюю аллею мы сажаем всем миром, — с улыбкой говорит местная жительница, библиотекарь Марина Пустынникова. — Представляете, как будет здорово, когда ребята придут сюда через несколько лет уже со своими детьми и покажут им плоды общего труда!

В завершении акции Алексей Ионов пригласил всех желающих к участию в новой экологической интерактивной акции «Единой России» — «Экобаттл»:

— Мы постарались сделать ее современной, интересной и полезной для жителей региона и окружающей среды. Для самых активных участников подготовлены многочисленные подарки и суперприз — поездка в любую точку России.

Для участия в «ЭКОБАТТЛЕ» необходимо:

собрать свою команду,

зарегистрироваться в приложении в VK,

получить задачи и выполнить их.

Всего экоактивистам предстоит пройти четыре уровня сложности. Каждый следующий открывается, как только участник выполнил хотя бы одно задание из предыдущего.

Главный приз будет разыгран в суперфинале. Первый этап акции пройдет с 30 апреля по 5 июня. Второй — с 5 июня по 15 сентября. К участию приглашаются все жители Тульской области!