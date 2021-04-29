В Суворовском районе три дня ищут пропавшего пенсионера
Иван Александрович Стрелин ушёл из дома 26 апреля и до сих пор не вернулся.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 65-летнего Ивана Александровича Стрелина, который 26 апреля ушёл из дома в селе Жеремино Суворовского района и пропал.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие. Одежда: предположительно, зелёная куртка, чёрный свитер, зелёные камуфлированные штаны, зелёные сапоги.
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)755-81-55 или 112.
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