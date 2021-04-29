В Суворовском районе три дня ищут пропавшего пенсионера

Иван Александрович Стрелин ушёл из дома 26 апреля и до сих пор не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 65-летнего Ивана Александровича Стрелина, который 26 апреля ушёл из дома в селе Жеремино Суворовского района и пропал.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие. Одежда: предположительно, зелёная куртка, чёрный свитер, зелёные камуфлированные штаны, зелёные сапоги.