Метеопредупреждение: в Туле поднимется сильный ветер
Порывы могут достигнуть 17 м/с.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в регионе усилится юго-западный ветер. Порывы могут достигнуть 12−17 м/с.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
Будьте осторожны и внимательны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону «01» или с мобильного — «112» и «101».
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