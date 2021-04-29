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Метеопредупреждение: в Туле поднимется сильный ветер

Метеопредупреждение: в Туле поднимется сильный ветер

Порывы могут достигнуть 17 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в регионе усилится юго-западный ветер. Порывы могут достигнуть 12−17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при порывистом ветре:

  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону «01» или с мобильного — «112» и «101».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:01 +4
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