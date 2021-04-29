Тульская область – на 2-м месте среди самых криминальных регионов России

Таковы итоги статистики за три месяца 2021 года.

Криминогенная обстановка в стране по итогам первого квартала 2021 года осталась стабильной. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ. Относительно предыдущего года число зарегистрированных преступлений снизилось на 1,8% и перешагнуло отметку в 500 тысяч.

Снижение преступности отмечается в 55 регионах, наиболее заметно – в Еврейской автономной области (-22,2 %, 802), Курганской (-17,3 %, 3,7 тыс.) и Смоленской (-17,1 %, 3,5 тыс.) областях.

Среди 30 субъектов Российской Федерации, где отмечается увеличение регистрации преступлений, выделяются Санкт-Петербург (+38,9 %, 16 тыс.), Тульская область (+23,5 %, 4 тыс.) и Республика Тыва (+20,9 %, 2,2 тыс.).

Отметим, что Тульская область была в лидерах рейтинга самых криминальных районов страны и в феврале 2021 года.