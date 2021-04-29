«Диктант Победы» по-тульски объединил более 35 тысяч жителей региона

Несмотря на определенные антиковидные ограничения, 29 апреля патриотическая акция «Диктант Победы» на территории Тульской области прошла в беспрецедентных масштабах. Число желающих вписать свою строку в летопись памяти о событиях и героях Великой Отечественной превысило 35 тысяч человек! И речь идет только о тех, кто пришел на очные площадки акции. Помимо оффлайн-формата, организаторами был предложен современный и удобный онлайн-способ прохождения исторического теста на сайте диктантпобеды.рф

Просветительская акция организована в третий раз в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» при участии «Единой России», Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и движения «Волонтеры Победы».

Самыми знаковыми площадками диктанта стали военно-патриотический парк «Патриот», научный центр «Археология и реставрация» музея-заповедника «Куликово поле», Музей оружия, атриум Тульского кремля. Кроме этого, акцию поддержали в воинских частях, в Тульском суворовском училище, в региональном УМВД России. И, конечно, площадки работали в образовательных учреждениях и крупнейших тульских вузах.

Впервые к «Диктанту Победы» присоединился музей-усадьба «Ясная Поляна», отмечающий в этом году 100-летний юбилей. В его культурно-выставочном центре на вопросы о Великой Отечественной войне отвечали сотрудники музея, учителя и ученики Яснополянского образовательного комплекса. Перед началом акции ее участники имели возможность познакомиться с фотовыставкой, посвященной оккупации родового поместья Льва Толстого немецко-фашистскими захватчиками.

По сложившейся традиции центральной площадкой «Диктанта Победы» в регионе стал зал славы Государственного Музея оружия в городе-герое Тула. Здесь собрались депутаты Государственной Думы, регионального парламента, руководители органов исполнительной власти Тульской области, представители общественных организаций, активисты волонтерского центра.

Обращаясь к участникам события, председатель Тульской областной Думы, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Николай Воробьев отметил особую значимость акции для нашего региона:

– Для туляков «Диктант Победы» в этом году очень важен: он связан сразу с двумя знаковыми датами. Это 80-летие героической обороны Тулы и 45-летие со дня присвоения Туле почетного звания «Город-герой». Акция проводится по всей стране и на международном уровне, чтобы показать и почувствовать единство народа, который ценой миллионов жизней победил фашизм и добился мира. Такие акции необходимы особенно сегодня, когда возникают попытки переписать историю Великой Отечественной – это болью откликается в каждом сердце. Ведь нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война, где не чтили бы память о погибших героях. Сегодняшней акцией мы еще раз говорим: мы помним, мы гордимся!

Депутат Государственной Думы Николай Петрунин рассказал, что участие в «Диктанте Победы» принимает уже во второй раз.

– Считаю «Диктант Победы» очень важным, поскольку это мероприятие помогает сохранить правду о Великой Отечественной войне.– Попытки переписать страницы подвига нашего народа недопустимы. Участие в патриотической акции «Единой России» важно для сохранения исторической памяти, для воспитания подрастающего поколения. Это замечательная возможность еще раз напомнить о великой цене Победы.

А еще один депутат Государственной Думы от Тульской области, принявший участие в «Диктанте Победы», Виктор Дзюба отметил, что это мероприятие важно для него и по личным мотивам.

– Для меня участие в «Диктанте Победы» в год, когда будет отмечаться 80-летие Тульской оборонительной операции, очень важно. Ведь история моей семьи связана с героическими событиями Великой Отечественной войны. Мой прадед, командир партизанского отряда Петр Матвеевич Сенькин был казнен немцами, погиб в сорок первом, защищая Тулу. Сегодняшняя акция имеет огромное значение для молодежи, для будущих поколений и сохранения нашей общей, народной памяти о беспримерной подвиге предков.

Участники акции в музее оружия почтили память героев минутой молчания и после инструктажа приступили к прохождению исторического теста. Им предстояло ответить на 25 вопросов. На написание Диктанта отводилось 45 минут.

Помимо очных площадок, жители региона могли присоединиться к «Диктанту Победы» в онлайн-формате на сайте акции. Ее итоги на федеральном уровне подведут к 24 июня. Те, кто правильно ответил на все вопросы быстрее других участников, получат пригласительные на Парад Победы в Москве и дополнительные баллы при поступлении в вузы.