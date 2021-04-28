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Жители Тулы стали чаще пользоваться интернетом в повседневных делах

Жители Тулы стали чаще пользоваться интернетом в повседневных делах

94% горожан знают: заказ такси, еды и лекарств, подача заявлений на «Госуслугах» и даже консультация со специалистом – всё это успешно можно делать онлайн.

Такие данные представило аналитическое агентство Mediascope.

Пандемия поменяла отношение жителей к интернет-обслуживанию. Не имея альтернативы в дни ограничений, люди открыли для себя целую вселенную онлайн-сервисов. И оказалось, что это не только удобнее, но и сильно экономит время.

В частности, в Tele2 рассказали, что личный кабинет оператора на смартфоне, где можно самостоятельно настроить тарифы и услуги, проконсультироваться и узнать об акциях, стал популярнее офлайновых салонов связи. Еще год назад такое и представить себе было нельзя, а сейчас это обычная ситуация.

В нашем регионе число жителей, которые пользуются приложением «Мой Tele2», увеличилось почти в полтора раза. В компании отмечают, что сегодня в сервис чаще всего заходят люди 35-44 лет, но тенденция такова, что площадка буквально с каждым днем становится популярнее у клиентов старшего возраста.

И это неудивительно. Среднее время ожидания ответа специалиста в чате приложения не превышает одной минуты. Намного проще написать любой вопрос онлайн, чем ехать в салон.

Любопытно, что специалистов оператора отличает высокая эмпатия. В компании рассказали, что иногда поступают необычные вопросы – например, как испечь оладушки. И сотрудники идут навстречу, высылают рецепт. А бывает, что через приложение спасают людей, затерявшихся в лесу, или помогают бабушкам и дедушкам разобраться с технологиями.

Однако в основном жители нашей области заходят на площадку за такими вопросами:

  • Узнать о новых возможностях программы лояльности «Больше» (скидки до 50% и подарки в популярных магазинах, кафе и развлекательных заведениях).
  • Просмотреть карточку своего профиля, где отображается состояние пакетов минут и гигабайтов по тарифу.
  • Продать излишки пакетов на «Маркете Tele2» или наоборот – приобрести их у других пользователей. С недавнего времени появилась возможность обмена минут на фильмы Wink.

В среднем клиенты тратят около двух минут на одну сессию в сервисе. В компании отмечают, что стремятся сделать сервис интуитивно понятным и с максимально широким набором опций, чтобы помочь абонентам дистанционно решать практически любой вопрос.

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