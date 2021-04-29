В Туле женщина предложила пенсионерке помощь и обокрала ее на 50 тысяч рублей

Изображение Sabine van Erp с сайта Pixabay.

Недавно полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже. Предполагается, что для реализации преступного замысла она использовала «классическую» схему. Встретив на улице престарелую пенсионерку с сумками, воровка помогла ей донести покупки до дома.

Попав в квартиру, злоумышленница убедила жертву, что работает в социальной службе, и предложила оформить услугу помощи на дому, а также рассказала о дополнительных выплатах пенсионерам.

«Под этим предлогом злоумышленница добилась того, что престарелая тулячка ушла в другую комнату в поисках запрошенных документов, оставив без присмотра сумку с кошельком, чем и воспользовалась подозреваемая. Ущерб, нанесенный 83-летней местной жительнице, составил 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить примерный маршрут передвижения представительницы цыганского этноса, а затем и найти ее саму.

23-летняя безработная подозреваемая задержана. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ. В полиции выясняют все детали незаконной деятельности злоумышленницы.